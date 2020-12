Ricardo Monreal dans une interview (Photo: . / Henry Romero)

Ricardo Monreal, chef du banc de Morena au Sénat de la République, a reconnu que sans Andrés Manuel López Obrador Sur les bulletins de vote pour le concours électoral 2021, il en coûtera deux fois plus de travail au parti magenta pour avoir un résultat similaire à celui de 2018.

Dans une interview pour Grupo Milenio, le professeur de l’UNAM a également déclaré qu’AMLO avait décidé de garder ses distances avec les candidats du parti que maintenant il est majoritaire au Congrès, aura invariablement des répercussions sur l’électorat, à moins que les militants ne mènent une campagne coordonnée contre la soi-disant opposition.

Il est important de rappeler qu’en juillet 2021, à travers un processus électoral, l’ensemble de la Chambre des députés sera renouvelée et 15 gouvernorats des 32 états du Mexique seront décidés, pour lesquels, Oui pour le Mexique, une organisation dirigée par des hommes d’affaires Gustavo de Hoyos et Claudio X. González, a créé la coalition “Il passe par le Mexique”, dans lequel il a réuni les trois grands perdants des élections de 2018: PRI, PAN et PRD, qui se sont nommés la plus grande coalition au Mexique et qui promeuvent un agenda politique contraire à Q4.

Ricardo Monreal et Porfirio Muñoz Ledo établissent un dialogue en faveur de Morena (Photo: Twitter / @RicardoMonrealA)

Pour reprendre les mots de Monreal Ávila, le plus grand défi du Mouvement national de régénération (Morena) est “Gardez la majorité à la Chambre des députés, que la majorité des gouverneurs et des présidences municipales l’emportent, mais cela sera décidé par le peuple et le peuple évaluera le gouvernement du président López Obrador.” A ce propos, le législateur a évité de donner des prévisions et a déclaré que “il faut beaucoup travailler”.

N’étant pas impliqué dans le processus électoral, le chef de l’exécutif fédéral a décidé de ne pas exprimer ses préférences à un candidat en particulier, de telle sorte qu’ils «ils devront y aller seuls, avec leurs propres images et personnalité, marcher, marcher, marcher et convaincre ».

Lorsqu’on lui a demandé par Silvia Arellano que si AMLO abandonnait Morena, le docteur en droit a été très clair et a assuré que ce n’était pas vrai.

«Le président a agi de manière cohérente et a déclaré de la campagne qu’une fois qu’il serait président, il se retirerait du parti et de ses décisions, il est totalement écarté. Il me semble que c’est simplement congruence dans ce qu’il pense et ce qu’il fait, ne pas utiliser le gouvernement pour gagner des élections, ne pas utiliser le gouvernement pour tricher, ne pas utiliser le gouvernement de manière immorale et antidémocratique.

Le président est la figure la plus représentative de Morena (Photo: Présidence)

L’urgence du sénateur est due à la popularité de López Obrador auprès des électeurs et au fait qu’il ne sera plus présent dans les candidats, ce qui pourrait signifier que la coalition Going for Mexico pourrait capitaliser les votes au détriment de Morena et rompre avec la majorité parlementaire. ; cependant, si un bon travail est fait, la même majorité pourrait être maintenue au parlement et des gouvernorats qui promeuvent les principes du quatrième trimestre pourraient être ajoutés.

En effet, mardi 22 décembre dernier, l’alliance promue par les chefs d’entreprise a été finalisée, qui ont exprimé leur rejet de ce que le président national avait fait.

Claudio X. González, par exemple, a déclaré que ce projet avait deux objectifs prioritaires. Le premier est de retirer la majorité de Morena à la Chambre des députés et le second est de construire un agenda politique pour le changement de gouvernement fédéral en 2024.

Va por México est conduit par Sí por México (Photo: Special)

«Les centaines d’organisations et les milliers de citoyens réunis à Sí por México remercient le PAN, le PRI et le PRD qui, en ces moments d’urgence nationale et mettant de côté leurs différences naturelles, ont mis le Mexique au premier plan. Aujourd’hui, la priorité est d’unir nos forces et nos volontés pour affronter l’autoritarisme populiste et destructeur avant qu’il ne soit trop tard»A expliqué le magnat mexicain lors de la cérémonie d’ouverture de Va por México.

Nous souffrons du pire gouvernement au pire moment

Il a également déclaré que les grands problèmes qui affligent le Mexique sont la faute de l’administration López Obrador. “La pauvreté, le chômage, l’insécurité et la mort sont le résultat de l’improvisation et du ressentiment transformé en gouvernement.”

“L’autoritarisme incompétent menace le Mexique avec un recul de plusieurs décennies, la coalition a donc deux tâches. Premièrement, arrêter le mauvais gouvernement, remportant la majorité à la Chambre des députés en 21, ce qui assurerait une saine répartition des pouvoirs et une rationalité juridique et budgétaire. Et le second est de commencer à projeter une alternative différente et meilleure du gouvernement pour 24 ».

