Les militants morenistes seront traités en interne par le parti s’ils sautent la file pour obtenir le vaccin contre le COVID-19 (Photo: Jose Luis González / .)

Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et le plus puissant du Mexique, a annoncé ce lundi que procédera, en interne, contre les militants qui appliquent le vaccin contre COVID-19[feminine avant que ça leur corresponde, comme cela s’est produit avec certains agents publics ces derniers jours.

“Nous déposerons une plainte auprès de la Commission nationale d’honnêteté et de justice (CNHJ) au cas où une filiale de Morena recourrait à l’influentialisme obtenir le vaccin contre le COVID-19 ″, a exprimé Mario Delgado, leader national de Morena, dans ses réseaux sociaux.

Le CNHJ est l’un des organes les plus puissants du parti, car il est chargé de résoudre toutes les plaintes à Morena, ainsi que les conflits du parti, conformément aux statuts et règlements de l’organisation cerise.

Delgado a assuré que C’était une décision basée sur la “solidarité avec le personnel médical et les secteurs les plus vulnérables”. “Respectons les horaires de vaccination qui nous correspondent”, a ajouté le dirigeant sur son compte Twitter ce lundi.

Le Mexique est le leader latino-américain de l’application de vaccins contre le COVID-19 (Photo: Demian Chávez / Cuartoscuro)

Le Mexique, premier pays d’Amérique latine à commencer la vaccination contre le COVID-19 et leader de la région en matière de personnes vaccinées pour l’instant, s’accumule au total jusqu’à ce dimanche l’application de 468708 doses aux professionnels de santé, dont 3434 ont leur schéma completEn d’autres termes, ils ont reçu les deux doses nécessaires à 21 jours d’intervalle.

En outre, plus de la moitié des états du pays, qui totalisent 32 au total, 95% des doses de vaccin ont été appliquées contre le COVID-19 envoyé par le gouvernement mexicain le 12 janvier, lorsque la phase de vaccination massive a commencé, qui se fera par étapes et commencera avec le secteur de la santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus et se poursuivra avec les personnes de plus de 60 ans .

Le pays nord-américain Elle est actuellement classée douzième dans les pays avec les demandes de vaccination les plus élevées jusqu’ici et est le premier en Amérique latine dans le domaine. Le Mexique a vacciné 0,37% de sa population totale tout en accumulant plus de 1,6 million de cas et un peu plus de 140 000 décès dus à la maladie.

Cependant, déjà il y a eu plusieurs cas d’agents du secteur de la santé qui ne sont pas dans la lutte contre le COVID-19 qui ont reçu le vaccin et même certains fonctionnaires, où un fonctionnaire d’origine Moreno se démarque.

Le Mexique accumule 468708 doses de vaccin contre le COVID-19 appliquées aux professionnels de la santé (Photo: José Luis González / .)

Il s’agit de Alba Patricia Batani Giles, conseillère de Morena pour Acapulco, la ville balnéaire touristique, qui se vantait dans ses réseaux sociaux d’avoir reçu la dose avant même une bonne partie du secteur de la santé qui fait quotidiennement face au coronavirus et à ses conséquences.

Avec une joie singulière, le fonctionnaire a publié sa photo en cours de vaccination et a déclaré: «Enfin maintenant, et c’est parti pour la deuxième dose en 21 jours. Merci les collègues infirmières de l’hôpital général d’El Quemado ». mince n’a pas signalé si ce cas sera signalé au CNHJ.

Le président mexicain López Obrador a également vivement critiqué ces types de fonctionnaires. “Il y a eu deux ou trois cas d’abus, cela vaut même la peine de le dire. Mais nous devons avancer en laissant derrière nous cette sous-culture d’agandalle», A déclaré ce dimanche.

«Dans le cas de l’État du Mexique, quand les vaccins ont commencé, le même, un médecin a emmené sa famille, le gouverneur de l’État du Mexique a appris que c’était inapproprié et a pris la décision de le démettre de ses fonctions»Se souvient-il.

