Le trottoir trempé de pluie aurait joué un tour sur Morena Rial, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule – une camionnette Audi– quand ce samedi à midi, il circulait sur l’autoroute Rosario-Córdoba, à la hauteur de la Cañada de Gómez, à Santa Fe.

Selon les premières informations sur le site Journal CañadaAprès un tour, la voiture aurait fini par heurter le garde-corps. Morena et son fils, Francesco Ambrosioni (un an et demi), et la femme qui les accompagnait, étaient indemnes. Ils n’ont eu qu’à regretter le choc de l’accident et des dommages mineurs à l’avant du véhicule. Quelques minutes plus tard, et après avoir été aidés, ils ont pu continuer leur voyage.

Voici comment était la voiture de Morena Rial (Twitter: Radio2 AM1230)

Peu de temps avant le sinistre de la fille de Jorge Rial il y avait eu un autre crash: un Reanult Clio il a heurté un camion qui s’était arrêté sur le trottoir, passant l’accès à la route 91, en direction de Cordoue. Cela a généré, selon le témoignage de Alejandro Cipolla, L’avocat de Morena, une “flaque géante d’eau, de boue et d’huile”. Pour cette raison, l’avocat a parlé de “paresse” de la part des responsables de l’entretien de l’autoroute.

Apparemment, lorsque Morena s’est retrouvée face à face avec les deux véhicules entrés en collision – ils n’avaient pas encore été retirés de la scène – elle a fait une manœuvre soudaine qui, ajoutée à cette flaque d’eau, l’a amenée à perdre l’adhérence, provoquant une distraction sans conséquences majeures. «C’était un accident chanceux, pour ainsi dire. Ni elle ni Fran n’ont absolument rien fait », a souligné Cipolla.

Il y a deux jours, le chanteur était également dans l’actualité, mais en raison d’une nouvelle avancée dans l’affaire judiciaire qui a commencé Gladys La Bomba Tucumana pour discrimination, et dans laquelle intervient le parquet n ° 22 de la ville de Buenos Aires. Il arrive que l’artiste, participant à la Chanter 2020, a déjà été notifié par le personnel de la police. Il doit maintenant comparaître devant le tribunal et désigner un avocat de la défense.

“Nous allons d’abord demander des excuses publiques, vraiment sincères, pas les singeries qu’il faisait et nous allons évaluer un montant ou suivre un cours sur le sujet de la discrimination”, a expliqué Cipolla, qui évalue également – avec Morena – faisant une réclamation devant un tribunal civil pour le préjudice psychologique causé.

Nouvelles en développement.

