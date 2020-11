Le Mexique est l’un des pays avec les cyberattaques les plus réussies au monde (Photo: Sascha Steinbach / .)

Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et avec une majorité dans les deux chambres du Congrès, a proposé que la cybercriminalité est classée comme une menace pour la sécurité nationale, en raison des effets économiques subis par les citoyens, les institutions publiques et les entreprises privées.

Le sénateur moréniste José Ramón Enríquez Herrera proposé ajouter à la loi sur la sécurité nationale les «actes qui violent la cybersécurité et que blesser les résidents et les institutions“dans une nouvelle section de l’article 5, qui énumère les menaces à la sécurité nationale mexicaine.

«Nous considérons qu’une plus grande détermination est urgente, certains et meilleurs instruments pour mettre en œuvre la gestion des crises et la prévention des cyberattaques de manière vraiment efficace», A expliqué le sénateur dans sa proposition, consulté par Infobae Mexique.

Différentes commissions du Sénat évaluent déjà la proposition du sénateur moréniste (Photo: Mario Jasso / Cuartoscuro)

“Il faut être clair que les cyberattaques Ils peuvent affecter les ordinateurs, les téléphones mobiles, les réseaux informatiques sans fil, il n’y a donc pas de limite ou d’obstacle cela empêche d’entrer toutes ces entités qui ont une connexion avec le cyberespace », a-t-il averti.

Dans son argument, le sénateur Enríquez Herrera, selon lequel les cyberattaques “représentent des risques et des menaces qui affectent gravement la sécurité des Mexicains, fraude financière, diffusion de discours xénophobes et piratage des archives gouvernementales ce ne sont que quelques exemples de menaces virtuelles “

Et c’est que le législateur a mis en évidence une figure représentative. L’entreprise Infosecurity assure les cyberattaques au Mexique ont coûté environ 8 milliards USDBien que la perte réelle soit difficile à mesurer, car les entreprises et les personnes concernées ne divulguent pas les montants du chantage et de l’extorsion dont elles sont victimes.

Enríquez Herrera a annoncé que le gouvernement fédéral travaillait déjà sur “une proposition” pour résoudre le problème de la cybersécurité, bien qu’il n’ait pas donné de détails (Photo: Kacper Pempel / .)

«Cette situation devrait nous motiver à protéger notre pays et provoquer en cascade toutes ces actions qui garantissent la sécurité des personnes, des entreprises et des institutions. Cela nécessite un engagement plus grand et être conscient que ce problème est réel et qu’il faut agir sans hésitation », a souligné Enríquez Herrera.

De plus, alors que l’initiative est analysée par la deuxième commission sur la sécurité publique, la science et la technologie et les études législatives, le sénateur moréniste a annoncé que le gouvernement fédéral “prépare une proposition pour résoudre le problème de la cybersécurité”. «C’est pourquoi nous sommes convaincus que le moment est venu de prendre des mesures fermes dans ce dossier», a-t-il conclu.

Les problèmes du Mexique en matière de sécurité informatique sont graves: c’est le pays qui en tête du classement des nations avec le taux le plus élevé de cyberattaques réussies dans le monde, selon un rapport du Cyber ​​Edge Group. Par conséquent, la Sénat Il travaille déjà non seulement sur des réformes visant à renforcer la protection du pays, mais sur une nouvelle loi pour poursuivre et punir les responsables des violations.

Le Sénat travaille également depuis des mois sur la création éventuelle d’une loi générale sur la cybersécurité (Photo: Ritchie B.Tongo / .)

L’initiative la plus sérieuse et la plus avancée envisage la création d’un Loi générale sur la cybersécurité. «Il relie la sécurité nationale, la sécurité intérieure et la sécurité publique», a expliqué son principal sponsor, le sénateur Miguel Angel Mancera, de l’adversaire PRD (Parti de la révolution démocratique).

C’est une loi qui contiendrait 57 articles, qui envisage une stratégie nationale de cybersécurité et envisage également la création d’un Commission permanente sur la cybersécurité au sein de la structure du Conseil national de sécurité publique et du Centre national de cybersécurité dans le cadre du Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique.

La proposition, qui a été bien accueillie par les groupes parlementaires mais n’est pas sortie du «congélateur», soulève jusqu’à 15 ans de prison et une amende de 86 880 pesos à 260 640 pesos à quiconque «viole, désactive, vole, intervient, détruit ou affecte une infrastructure informatique critique». Si les actes sont commis par un fonctionnaire, les sanctions seront augmentées jusqu’à un tiers.

L’initiative de Mancera a été bien accueillie par les différents partis au Sénat, mais elle n’est pas sortie du “congélateur” (Photo: Cuartoscuro)

À qui copier, modifier, limiter l’accès, corrompre ou détruire des informations non autorisées contenu dans ladite infrastructure informatique ou du chantage pour permettre l’accès, une pénalité de cinq à sept ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 69 504 pesos.

Pour qui, à travers des informations personnelles au format numérique, usurper l’identité d’une identité ils proposent de six à huit ans de prison et une amende de 17 376 pesos jusqu’à 69 504 pesos.

En revanche, quiconque contrôle ou administre Sites Internet qui prétendent être officiels ou professionnels et sauvegarder les données utilisateur, elles seront imposées six à huit ans de prison et une amende de 26064 pesos jusqu’à 69504 pesos. Dans ce cas, les pénalités augmenteront en ce qui concerne les informations bancaires.

Les sanctions les plus sévères seront pour ceux qui n’ont pas l’autorisation du propriétaire, de l’exploitant ou du contrôleur d’un système informatique, copier, corrompre, limiter l’accès, modifier ou détruire des informations réservées ou qui mettent en péril le bon fonctionnement des institutions de l’État: Vous serez condamné à 10 à 20 ans de prison et à une amende allant de 87 000 pesos à 261 000 pesos.

