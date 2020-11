L’accusé a été arrêté quelques heures après le crime

Hier soir, Eduardo Lucero, voisin de 50 ans de la ville de Villa Trujui, dans le quartier de Châtain, partageait des pizzas et des boissons avec ses amis à la porte de sa maison de la rue Toledo à 9500 lorsque Il a été poignardé à mort par un homme avec qui il avait interdit quelques jours auparavant. Lors de l’attaque, l’un des enfants de la victime, qui est venu à la défense de son père, a également été blessé.

Selon des sources policières, l’accusé a déjà été détenu par la police. Il a été identifié comme Walter Gerez, de 31 années, alias «Caquita», qui après un échange de mots a sorti un couteau et a commencé à poignarder Lucero. Dans cette circonstance, Cristian, le fils de 29 ans de l’homme assassiné, a intercédé et a tenté de défendre son père. Mais il a aussi fini par être blessé.

Tous deux ont dû être transférés au centre médical le plus proche, la maternité Estela de Carlotto. Lucero, quoi il avait trois coupures sur la poitrine, est entré à l’hôpital sans vie. Pendant ce temps, Cristian a reçu la première assistance sur le site et a ensuite été référé à l’hôpital Mariano et Luciano de la Vega. Dans son cas, il a présenté des coups de couteau dans la région de l’abdomen, bien qu’il C’est hors de danger.

Alors que les victimes étaient aidées, Gerez en a profité pour s’échapper. Cependant, il a été arrêté en quelques heures. Ce matin, des membres du deuxième poste de police l’ont détenu à une adresse située à quelques pâtés de maisons de l’endroit où le crime a eu lieu, également à Moreno. Selon les sources, l’accusé a tenté de s’échapper et lorsqu’il a été encerclé, il a pris un couteau et a menacé de se défendre. Il a finalement été réduit sans que la situation ne s’aggrave.

Gerez a été arrêté après avoir passé plusieurs années en prison pour un autre homicide

Mauro, le fils de la victime, a révélé que le conflit avait pris naissance lorsque Gerez avait harcelé verbalement l’une des filles de Lucero. «Son harcèlement n’était pas un sifflet ou quelque chose comme ça, il lui a dit des choses désagréables. Puis mon père l’a croisé un jour et lui a dit de ne pas mettre les voiles. Un certain temps s’est écoulé et hier mon père l’a salué en pensant qu’il était quelqu’un d’autre et il (Gerez) peut voir qu’il était déjà dans sa mire », a déclaré une autre des filles de Lucero à Crónica Guadalupe.

«Mon vieil homme a affronté la situation mais seulement par le dialogue. Mais hier, il semble que le gars était chargé et voulait se venger. Il est venu directement le blesser », a ajouté Mauro.

Le défendeur a un casier judiciaire. En réalité, était en prison jusqu’à moins de deux mois après avoir purgé une peine de 13 ans de prison pour un homicide survenu en octobre 2007 dans la ville de Mercedes. Gerez a été libéré le 25 août, avec le bénéfice de la libération assistée. Désormais, il est de nouveau derrière les barreaux dans le cadre d’une affaire menée par le procureur Luisa Pontecorvo, de l’Unité d’Instruction Fonctionnelle N ° 3 du département judiciaire de Moreno-General Rodríguez.

Ce samedi, parents et voisins se sont rassemblés sur les lieux du crime pour demander justice. Au fil des heures Les manifestants ont incendié la maison de Gerez.

