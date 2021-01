Un panneau se trouve sur le siège social de Morgan Stanley UK à Canary Wharf, quartier des affaires, des finances et du shopping de Londres, Royaume-Uni, le vendredi, sept. 18, 2020. Après une pause pendant le verrouillage, les prêteurs de Citigroup Inc. à HSBC Holdings Plc ont relancé les coupes, portant les pertes brutes annoncées cette année à 63 785 emplois combinés, selon une analyse Bloomberg des dépôts. Photographe: Simon Dawson / Bloomberg

(Bloomberg) – Morgan Stanley a effectué plusieurs nominations à des postes de direction de chef de pays à chefs de banque d’investissement en Inde après que la banque américaine a cimenté des accords de plusieurs milliards de dollars dans le pays asiatique l’année dernière.

Sanjay Shah sera le chef de pays de la banque pour l’Inde, avec effet immédiat, selon une note consultée par Bloomberg News mardi. Kamal Yadav et Sachin Wagle deviendront codirecteurs de la banque d’investissement du pays, tandis que Samarth Jagnani est le nouveau chef des marchés financiers mondiaux en Inde, indique le mémo.

Les nominations sont également intervenues après le décès d’Aisha de Sequeira, co-PDG de Morgan Stanley et responsable des services bancaires d’investissement en Inde, à la fin de l’année dernière. En 2020, Morgan Stanley a travaillé sur des accords clés tels que Facebook Inc. et les investissements de Google dans Jio Platforms Ltd., la branche numérique du milliardaire Mukesh Ambani’s Reliance Industries Ltd. Shah était codirecteur pour l’Inde avec Sequeira.

Shah a gravi les échelons après avoir rejoint Morgan Stanley en tant qu’associé en 1996 dans la division des actions institutionnelles à Mumbai. Il est devenu directeur général en 2005 et a été codirecteur de l’Inde à partir de 2013.

Yadav et Wagle, les nouveaux chefs de banque d’investissement en Inde, font partie de la société depuis plus de 20 ans. Jagnani, qui a rejoint en 2007, a été à la tête des cotations internationales et des nouvelles initiatives pour la banque dans ce pays d’Asie du Sud.