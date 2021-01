Moria Casan a visé Nacha Guevara. (Audio: Agarrate Catalina – La Once Diez)

À plus d’une occasion, Moria Casán a fièrement affiché sa langue de karaté. Le One ne sauve rien et parle de tout, sans esquiver les sujets ni se perdre dans les ambiguïtés. “Pour lui faire face je préfère ne rien dire”, résumé en dialogue avec Catherine Dlugi dans Attends Catalina, où il a donné un autre échantillon de son style.

Dans le cycle de La Once Diez, la conférence incluait, entre autres sujets, sa récente mission de jury dans le Chanter 2020 qui a consacré à Cachete Sierra, un favori de Moria depuis son apparition dans le concours. C’était presque une patrie de l’Un, qui défendait le charisme du participant, tout en recevant les fléchettes du reste du jury, composé d’Oscar Mediavilla, Karina La Princesita et Nacha Guevara.

«Dès le premier instant, j’ai cru en lui. C’est un garçon très talentueux, et je ne me trompe pas: j’ai détecté son ange et il était très dans l’axe, il ne s’est accroché à aucun ”, a déclaré Moria de l’ancien Almost Angeles, qui avait son autre grand allié dans le vote public pour se consacrer champion. “Le peuple l’a choisi, contre le peuple il n’y a pas d’académisme”Nota Casán.

Nacha et Moria dans la Grande Dépression, où l’inimitié s’est intensifiée (Dario Batallán / Teleshow)

«Le seul avec qui tu t’es trompé était Nacha, qui a si mal fini?Catalina a demandé à propos des combats entre divas qui étaient à la hausse ces derniers temps. «Non, la vérité est que je sens que je n’ai pas tort quand je donne quelque chose, je ne regrette pas d’avoir donné quelque chose, elle le perd. Ce qui se passe, c’est que je pensais que c’était une chose et cela s’est avéré être une autre totalement contraire à ce qu’elle proclame ».

L’un d’eux a dit que le comportement de Nacha l’avait dérangé pendant La Grande Dépression, la pièce dans laquelle ils ont joué l’an dernier aux Multitabaris. “J’ai vu le désastre qu’elle a fait là-bas, de découper un livre à maltraiter les gens, les expulser, s’autonomiser en tant que réalisatrice, une chose d’avidité fatale sur scène”, a déclaré Moria et a terminé le problème avec une phrase de son étiquette: “C’est ça, hors de ma vie, guillotine, paillettes, et le charabia intellectuel à la pipe.”

Moria et Nacha ont vécu une année de calme tendu dans leur tâche de jurés à Cantando 2020, même si certaines étincelles ont été tirées. Le plus récent a été lorsque Guevara a accompagné Dan Breitman et Fleur Anca avec une version de son classique “My city”, qui a secoué tout le parquet sauf One, qui a accusé Nacha de plagier une chanson de Liza Minelli.

Version sorcières 2021: Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán, María Leal et Sandra Mihanovich

Auparavant, ils s’étaient croisés lorsque Moria avait évoqué péjorativement un geste de Nacha et l’avait attaquée du côté spirituel en l’appelant «Mano Chanta». «Ce n’est pas que ce que dit Moria dérange parce que je la connais beaucoup, mais laissons-le passer. Quand ils se moquent de la chantante du spirituel, ce n’est pas que ça me fait mal, mais … ». Loin de se taire, Casán l’interrompit: “L’imposition des mains est une imposture”. Et Guevara, a rétorqué: “Que Dieu vous pardonne.” Plus tard, Moria a insisté sur la question, l’appelant Nachopra et générant un autre crossover haute tension.

Mais en dehors des combats, la diva a eu des moments à célébrer, à la fois professionnellement et personnellement. Tout d’abord, elle était heureuse et enthousiasmée par la renaissance de Sorcières, trente ans après sa version originale. Puis, il s’est souvenu de l’histoire de la dépendance de sa fille Sofía, dont, après beaucoup d’efforts, il a pu mettre l’affiche de la fin heureuse.

Moria a raconté avec joie le rétablissement de sa fille et était fière de sa carrière d’actrice

«Je savais que Sofia était entrée dans des zones très sombres, elle savait tout ce qu’elle faisait, J’ai secrètement fabriqué un jeu de clés pour sa maison, parce qu’elle ne voulait pas m’en donner une copie, jusqu’au jour où ça l’a aidé à avoir ce jeu. “Dit Moria, refusant d’entrer dans les détails.

Moria a déclaré qu’elle avait non seulement les numéros de téléphone des amis de sa fille, mais aussi ceux des parents. Il a surveillé le comportement de Sofía autant qu’il a pu jusqu’au jour où ils ont raccroché. “Tout a pourri, nous ne nous sommes pas parlé pendant un mois et puis il m’a appelé et m’a dit qu’il allait être guéri “, se souvint-il.

Ce dimanche, Sofia fête son anniversaire, mais Moria a révélé qu’elle célébrait deux dates pour elle. L’autre, la naissance de son petit-fils Dante, le 7 décembre 2014 lorsque, presque simultanément, sa fille a reçu le certificat de non-consommation de drogue.

Aussi, pour désamorcer tant de colère et d’émotion, Moria a laissé une définition autoréférentielle avec toute son empreinte: Je ne me sens ni comme une diva, ni comme une, ni comme une langue de karaté: je suis une grande pute, l’hermaphrodite du spectacle

