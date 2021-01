Dans l’image, les joueurs de Motagua. . / José Valle / Archives

Tegucigalpa, 3 janvier . .- Motagua et Olimpia définiront qui affrontera Marathón en finale du tournoi hondurien d’Apertura.

Marathon, bien qu’ils aient perdu les deux matches contre Motagua, 2-0 et aujourd’hui 2-1, a assuré leur place en finale, un but qu’Olimpia cherchera également contre Motagua, qui a battu Vida (0-0 et 3-0).

La deuxième demi-finale sera jouée par Motagua et Olimpia, les deux équipes de Tegucigalpa, les deux avec les plus grands fans et le plus de titres remportés. Le premier match se jouera mercredi à Tegucigalpa.

Lors du premier match d’aujourd’hui, Motagua, dirigé depuis sept ans par l’Argentin-Hondurien Diego Vázquez, en visite, a battu Marathon 2-1, dont le barreur est l’Argentin Héctor Vargas.

Dans le deuxième match, Olimpia, à domicile, a battu Vida 3-0.

Au match aller, Motagua avait battu Marathon 2-0, tandis que Vida et Olimpia terminaient à égalité 0-0.

Motagua a battu Marathon aujourd’hui avec des buts de Marco Vega et Kevin López. Le rival a écarté par l’intermédiaire de l’Argentin Bruno Volpi, d’un penalty.

Marathon a été contraint de battre Motagua 3-0 pour être “champion”, mais dans les deux matchs, ils ont été largement dépassés, en buts et en football, par l’équipe dirigée par Vázquez.

Cependant, par règlement, Marathon, qui avait battu Olimpia dans la deuxième phase du tournoi, bien qu’ils aient perdu les deux matchs contre Motagua, avait déjà obtenu sa passe pour la “grande finale”.

Olimpia, dans le match d’aujourd’hui, a battu un Vida qui, dès la 29e minute, s’est retrouvé avec dix hommes en raison de l’expulsion du défenseur central Carlos Meléndez, pour un jeu violent contre l’attaquant colombien Yustin Arboleda, qui à 27 ans avait marqué le premier objectif de votre équipe.

Olimpia a profité de l’avantage d’un joueur de plus sur le terrain et a contrôlé le jeu que Vida a tenté de faire, une équipe modeste qui, avec un bon football, a atteint la première demi-finale de la compétition.

A la 41e minute, Jorge Álvarez a mis le score 2-0 en faveur d’Olimpia, qui à 66 ans a scellé sa victoire avec un beau but d’Eddie Hernández.

Olimpia, le dernier champion de football hondurien, est dirigé par l’Argentin Pedro Troglio.

Également de nationalité argentine, le stratège du Marathon, Héctor Vargas, qui dirige au Honduras depuis de nombreuses années et a fait de son club actuel et champion d’Olimpia.