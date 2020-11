Wilfredo Chávez, le conseiller juridique du Mouvement pour le socialisme (MAS), le parti du président élu, Luis Arce, a indiqué que les informations reçues des ministères “ne répondent pas aux attentes”. . / Martin Alipaz / Archives

La Paz, 6 novembre . .- La commission de transition au nom du nouveau gouvernement de Luis Arce a déclaré ce vendredi que l’exécutif transitoire de Jeanine Áñez laisse une Bolivie “un peu plus en ruines”.

Wilfredo Chávez, le conseiller juridique du Mouvement pour le socialisme (MAS), le parti du président élu, Luis Arce, a indiqué que les informations reçues des ministères “ne répondent pas aux attentes”.

Outre le fait qu’ils ont été “maltraités” dans certains bureaux, après avoir été reçus par des autorités subordonnées et non par les ministres sortants de ces portefeuilles.

“Nous recevons des informations d’un gouvernement sur la catastrophe, des informations chaotiques, des informations qui ne démontrent et ne corroborent malheureusement qu’une année de chaos, une année de vol”, a déclaré Chávez lors d’une conférence de presse à La Paz.

Le conseiller a évoqué cinq événements «emblématiques» qu’il considérait comme irréguliers, qu’ils ont détectés grâce aux informations reçues du gouvernement sortant de Jeanine Áñez.

Chavéz a mentionné que dans l’économie, le gouvernement transitoire laisse «la dette flottante et la dette intérieure», sans donner plus de détails.

De l’avis du conseiller, cela «nie» ce que les autorités de ce portefeuille indiquent qu’elles laissent au pays une stabilité économique, lorsqu’elles le quittent «un peu plus en ruines».

Le conseiller a également fait référence à un «vol étrange» de documents dans une unité de projet du ministère de la Santé, où «ils ont agi de manière criminelle pour récupérer ces informations».

Il a ensuite souligné que le ministère des Travaux publics avait effectué un paiement par l’intermédiaire du vice-ministère du Logement à une entreprise pour 37 millions de dollars, mais n’a pas donné plus de détails sur l’éventuelle irrégularité, bien qu’il ait accusé le gouvernement intérimaire d’Áñez de “voleurs”.

Il a également fait valoir que “pour faire échouer” le mandat d’Arce, les ressources financières n’ont pas été fournies pour la subvention du diesel.

“Cette alerte signifie qu’immédiatement dans l’administration du gouvernement, ils devront s’appliquer à faire ce qu’ils n’ont pas fait, car ce qu’ils veulent, c’est qu’il n’y ait pas de diesel et créer de l’anxiété dans la population”, a déclaré Chávez.

Enfin, il a souligné qu’ils ont accordé des titres agraires à la famille du ministre intérimaire de l’Économie, Branko Marincokic, en un temps record et sans avoir franchi l’étape de la contestation, bien que la famille de l’autorité ait nié être des partenaires sur ces terres.

“Ce ne sont là que quelques-uns des graves problèmes de carence administrative, de tragédie administrative que notre pays a connue l’année dernière”, a déclaré Chávez.

Le conseiller a indiqué qu’il n’avait pas encore visité un ministère pour terminer le rapport final avec les informations du gouvernement de transition.

Dimanche, l’acte d’inauguration aura lieu pour Luis Arce en tant que président et David Choquehuanca en tant que vice-président pour les cinq prochaines années.