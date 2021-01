Photo: Enquêtes du Département de la sécurité intérieure.

Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé les dirigeants du gang de terroristes MS 13 L’accusation a été présentée devant les tribunaux fédéraux de New York et le FBI a déjà les mandats d’arrêt contre lui Borromeo Enrique Henríquez, ‘Diablito de Hollywood », est le chef de file du dangereux gang transnational.

Gang MS 13 Le ministère de la Justice a accusé les hauts dirigeants du dangereux gang MS 13 de terroristes.

Borromeo Enrique Henríquez, connu sous le nom de «Diablito de Hollywood», est le membre le plus haut placé de la soi-disant «Ranfla Nacional», la direction du gang MS 13 et est accusé de terrorisme au niveau international.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a distingué les dirigeants de MS 13 pour avoir «fourni, conspiré, soutenu et financé le terrorisme de la drogue» aux États-Unis, au Mexique et au Salvador pendant au moins 20 ans.

L’acte d’accusation porté par le ministère de la Justice devant les tribunaux fédéraux de New York a été rendu public le jeudi 14 janvier 2021, après des années d’enquête du FBI en collaboration avec d’autres forces de l’ordre.

Des agents d’élite de l’Unité anti-gang des enquêtes de sécurité nationale (HSI) ont également travaillé dans le travail d’enquête et de renseignement pour recueillir des informations.

“MS 13 est responsable d’une vague de mort et de violence qui a terrorisé les communautés, laissant les quartiers de New York inondés de sang”, a déclaré le procureur américain Seth DuCharme à propos des accusations.

Outre Borromeo Enrique Henríquez, 42 ans, 13 autres membres de la «Ranfla nationale» du MS 13 feront face à des accusations de terrorisme au niveau international et auront déjà des mandats d’arrêt dans divers pays.

“Même les membres incarcérés du ‘Ranfla Nacional’ ont continué à diriger les opérations mondiales de MS 13, recrutant de nouveaux membres, y compris des enfants, orchestrant des meurtres et des ravages dans le monde entier”, a déclaré DuCharme.

Des dizaines d’agents du FBI, de HSI et d’autres sociétés d’application de la loi à travers les États-Unis recherchent déjà les accusés.

Outre Enrique Henríquez, l’acte d’accusation du ministère de la Justice cite également Elmer Canales Rivera, 44 ans, «Crook de Hollywood», Efraín Cortez, 51 ans, «Tigre de Park View» comme les membres les plus éminents du MS 13.

Sur la liste figurent Ricardo Alberto Díaz, 47 ans, «Rata de Leewards»; Eduardo Erazo Nolasco, 48 ans, «Colocho de Western»; Edson Sachary Eufemia, 46 ans, «Speedy from Park View»; José Fernández Flores Cubas, 46 ans, «Cola de Western».

Freddy Iván Jandres Parada, 45 ans, «Lucky de Park View» est toujours à la tête; Leonel Alexander Leonardo, 40 ans, «Le fou de San Cocos»; César Humberto López Larios, 42 ans, «El greñas de stoners».

Les quatre derniers leaders, bien que non moins dangereux, sont José Luis Mendoza Figueroa, 56 ans, «Pavas de 7-11», Hugo Armando Quinteros Mineros, 48 ​​ans, «Flaco de Francis»; Saúl Antonio Turcios, 42 ans, «Trece Teclas» et Arístides Dionisio Umanzor, 42 ans; «Sirra de clés».

Gang MS 13. Selon l’acte d’accusation du ministère de la Justice, ces 14 membres du MS 13 ont commencé à constituer une «organisation criminelle hiérarchique» pour contrôler les décisions du gang même s’ils étaient en prison.

Pour atteindre leur objectif, les membres du «National Ranfla» ont organisé des camps d’entraînement au Salvador, au Mexique et aux États-Unis dans le maniement des armes, des explosifs et même des lance-roquettes.

Sur la base de cette formation, les dirigeants du MS 13 ont ordonné à des membres de rang inférieur de commettre des crimes aux États-Unis tels que l’extorsion, le trafic de drogue, les assassinats, les enlèvements et le proxénétisme pour soutenir le gang et ses dirigeants.

Le groupe «Ranfla Nacional» a organisé les zones d’expansion et a également condamné les membres de rang inférieur du MS 13 qui n’ont pas obéi à ses ordres, le meurtre par d’autres membres de gangs étant la punition la plus courante pour les dissidents.

Gang MS 13. L’accusation des membres du «Ranfla Nacional» comme terroristes garantit que les 14 membres ont décidé en 2016 d’organiser des commandos d’élite avec les membres les plus violents du MS 13 pour tuer des policiers et des militaires au Salvador.

La raison de cette vengeance contre les forces de l’ordre était que, prétendument, le gouvernement d’El Salvador, sous la pression des États-Unis, aurait rompu un accord que les autorités de ce petit pays avaient conclu avec le gang.

Selon l’accusation du ministère de la Justice, les membres de gangs du «National Ranfla» avaient promis de réduire la violence dans ce pays d’Amérique centrale tant que les autorités leur offriraient de meilleures conditions de détention.

Les dirigeants du MS 13 ont estimé que le gouvernement salvadorien se subordonnait aux États-Unis et ne se conformait pas à leur part de l’accord, provoquant un massacre de policiers et de soldats.

Gang MS 13. Afin de financer leur soif de vengeance contre les autorités d’El Salvador, les membres du “National Ranfla” ont ordonné à des membres à New York et dans d’autres villes des États-Unis d’augmenter leurs crimes.

Le ministère de la Justice des États-Unis soutient qu’à cause de cela, le MS-13 est devenu particulièrement violent à partir de 2016 et 2017 avec une vague de meurtres, d’extorsion et de passages à tabac pour collecter de l’argent.

Les dirigeants du MS 13 au Salvador ont reçu 600 000 dollars de leurs subordonnés aux États-Unis, à la suite de leurs crimes, avec lesquels ils ont collecté des fusils M-16 et M-60, à des fins militaires, des grenades, des explosifs, des grenades et des lance-grenades.

En cas de détention par le FBI et le HSI, les 14 membres du «National Ranfla» du MS-13 encourent la réclusion à perpétuité dans des prisons fédérales à sécurité maximale aux États-Unis réservées aux terroristes.

