Sports Writing, 27 janvier . .- L’Espagnole Garbiñe Muguruza finalise pendant ces jours sa préparation à Melbourne pour revenir à la compétition la semaine prochaine à la Yarra Valley Classic, où elle débutera comme sixième tête de série.

L’Australienne Ashleigh Barty (1 WTA), l’Américaine Sofia Kenin (4), les Tchèques Karolina Pliskova (6) et Petra Kvitova (7) et l’Américaine Serena Williams (9) participent également à ce tournoi.

La joueuse de tennis espagnole s’entraîne avec l’Allemande Andrea Petkovic, avec qui elle continuera jusqu’à vendredi, jour où elle pourra sortir de quarantaine et s’installer à l’hôtel Crown Towers de Melbourne, indique son équipe de communication.

Ce matin, les joueurs ont été divisés en deux listes: une pour la Yarra Valley Classic et une pour le Gippsland Troph. Barty a été affecté à la Yarra Classic et la Roumaine Simona Halep au Gippsland, à partir de là, ils ont été tirés sur deux.

Les deux tournois recevront la catégorie WTA 500 et se dérouleront au Melbourne Park Tennis Center, domicile de l’Open d’Australie. Vendredi prochain, il y aura un tirage au sort pour les deux équipes, qui seront chacune de 54 joueurs. Les prix des deux tournois seront de 442 020 $.

Pendant ce temps, Garbiñe poursuit sa formation dans le cadre de la quarantaine et des protocoles fixés par le gouvernement australien et Tennis Australia qu’il espère quitter vendredi pour pouvoir mener une vie normale à Melbourne à partir de ce même jour.