Le nord enregistré par Loiseau (.)

Le photographe et réalisateur Aldana Loiseau présente son livre Femmes de la Terre, un essai témoignage et intime dans lequel il rassemble une série de photographies analogiques prises pendant huit ans dans le nord de l’Argentine, aujourd’hui à 19h30 avec le dessinateur Tu te et je l’ai interprété Florence Dávalos, Via les réseaux sociaux. Loiseau explique que les photos qui composent son nouveau livre «parlent du lien des femmes de Caspalá avec quelque chose qui est bien plus que l’idée occidentale de la Terre ou de la Nature: La Pachamama, la Terre Mère, est le cycle de la vie, donner et recevoir, attendre et s’épanouir, même la mort dans le cadre de la vie. Je voulais partager la sagesse des femmes et transmettre comment la connaissance soutient une communauté qui travaille sur une vision du monde d’échange et de dialogue continu avec la Terre ».

Comme il l’explique, Caspalá en Quichua signifie «grande ouverture entre les collines»: c’est l’une des villes de la vallée qui entourent Humahuaca et un passage intermédiaire entre la Quebrada et les Yungas du légendaire Qhapaq Ñan, le plus ancien réseau routier d’Amérique qui a atteint son développement maximal. au XVe siècle pendant l’Empire Inca, couvrant plus de 30 000 kilomètres avec des routes et des structures de défense, de communication et d’échange dans ce qui est aujourd’hui la Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Chili, la Bolivie et l’Argentine. Les vestiges de cette grande route inca, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, continuent d’être parcourus à pied ou à dos de mulet, à vélo si possible, à travers les vallées, et cela a choqué le photographe arrivé à Caspalá sur ces sentiers, presque au crépuscule Automne 2001, après six heures de marche, tout «épineux» car il avait dévalé un ravin, sans connaître personne et sans prévenir, voulant comprendre ce qui se cache derrière cette barrière géographique et culturelle qui signifiait maintenir la traction sanguine au début de l’ère de l’Internet mondial.

«Mon idée – dit la photographe, animatrice et réalisatrice née en 1978 – était de parcourir les vieilles routes et les villes les plus préservées avec l’appareil photo et en chemin je me suis ancrée dans cette communauté où les femmes se distinguaient par le tissage de leurs couvertures, la broderie et les couleurs qu’ils choisissent de s’habiller. J’ai compris qu’il y avait quelque chose de précieux à raconter. Ils sont comme des photographes de la nature: ils attrapent les fleurs, les écrasent et les copient dans leur broderie, mais ils transmettent aussi la lignée féminine dans ces tissus qu’ils enseignent à leurs filles de génération en génération ». Ce geste «réaffirme également leur identité: plusieurs villes contiguës ont cette façon de s’habiller et si dans chacune il y a des différences, c’est toujours impressionnant comment ils sont parés, comment ces vêtements résonnent avec l’endroit où ils vivent, au point que certains copleras les utilisent comme icône de l’identité Jujuy “. «Ce sont des femmes qui nourrissent leurs communautés, tissent le tissu qui les façonne», dit-elle.

Les montagnes protagonistes de Jujuy (.)

Concernant le projet qui l’a amenée à enregistrer le quotidien de femmes dont la réalité est indissolublement liée à la terre, Loiseau diffusera jusqu’à jeudi prochain un cycle virtuel du même nom que le livre Femmes de la Terre sur son Instagram (@aldi_loi), dans lequel elle récupère certaines des images capturées dans les hauts plateaux de Jujuy, et l’anthropologue y réfléchit Rita Segato et le chanteur Mariana Baraj, parmi de nombreuses autres voix qui s’arrêtent dans son essai. Par exemple, à propos des photographies de la Valle Grande de Jujuy, Segato écrit: «Elles révèlent la puissance d’un monde dont beaucoup insistent sur l’existence et la ré-existence, la permanence des racines et la validité d’un réseau de femmes qui soutient un cosmos basé dans la réciprocité ». Alors que l’actrice Cecilia Rossetto, souligne qu ‘«un regard aimant nous amène, entre lumières et ombres, les femmes de Caspalá et nous imprègne de leur sagesse, de leur douleur et de leur beauté indomptée, c’est être immensément reconnaissantes. Car immense est le silence que l’on devine dans ces montagnes où se cache la mémoire du temps ».

En guise de présentation de son nouveau livre, Loiseau partagera jeudi prochain un live sur l’Instagram de son frère, @tuteHumor, où ils parleront de l’expérience qui l’a menée il y a 20 ans à Caspalá, l’une des nombreuses communautés qui entourent la Quebrada de Humahuaca, accessible uniquement à pied. Dans son cas, chargement caméra, film et projecteurs sur un âne, pour donner des ateliers et faire des séances de cinéma. Le streaming se terminera par l’interprétation de Florence Dávalos d’un sujet inédit, composé par elle à partir du travail photographique entrepris par Loiseau en 2001 et compilé dans cet ouvrage publié par le Museum in the hills (MEC), sous la direction de Lucio Boschi et la supervision de Julieta Escardó, qui peut être demandée via le site Web.

Source: .

CONTINUER À LIRE

Aldo Sessa fait don de son réalisme photographique sensible au Modern

L’Unesco a déclaré le chamamé site du patrimoine mondial