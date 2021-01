Luis Fernando Muriel et ses bons disques avec Atalanta. MENIS . / EPA / GABRIELE

Luis Fernando Muriel a brillé en cette saison du Une série, aux couleurs de Atalanta. L’attaquant colombien est le meilleur buteur de l’équipe dans le tournoi, jusqu’à présent, avec 11 annotations, et enregistre également deux passes décisives, en 552 minutes sur le terrain.

Sa bonne performance avec l’équipe de Bergame lui a donné une place dans le onze idéal du premier tour du championnat italien, comme annoncé par le compte spécialisé dans les statistiques du Calcio, Opta Paolo, dans les dernières heures. Le reste de la masse salariale est composé de Marco Silvestri (Hellas Vérone), Danilo (Juventus), Milan Skriniar (Inter), Stefan De Vrij (Inter), Theo Hernández (Milan); Rodrigo De Paul (Udinese), Marcelo Brozovic (Inter), Franck Kessié (Milan); Cristiano Ronaldo (Juventus) et Romelu Lukaku (Inter).

Muriel a commencé l’année avec une bonne récolte d’annotations, il a gonflé le réseau cinq fois: quatre en championnat local et un de plus en Coupe d’Italie. Son score, en moyenne, est de sept points, selon Qui a marqué, valorisation qui le positionne comme l’un des hommes avec une plus grande régularité dans la «déesse».

Cette saison a représenté des joies importantes pour le natif de Santo Tomás. Fin 2020, il a atteint une centaine de buts dans sa carrière dans le football européen, puis a battu un autre record personnel: il a atteint dix buts en 14 apparitions avec l’équipe, pour la Serie A; dans le passé, il devait jouer plus d’engagements pour atteindre des chiffres à deux chiffres.

L’entraîneur Gian Piero Gasperini Il l’a rempli d’éloges, vantant son talent pour faire des choses merveilleuses à l’entraînement et aux jeux. Cela l’a tellement surpris qu’il a assuré qu’il devrait lui donner plus d’opportunités. «Je suis redevable à Muriel. C’est vrai que c’est un joueur extraordinaire venant du banc, mais je voulais et aurais dû l’utiliser un peu plus. Cependant, il doit se sentir comme un acteur clé dans le fonctionnement de cette équipe », avouait le stratège italien en décembre dernier.

L’Atalanta fera face à une double confrontation contre la Lazio, d’abord pour les quarts de finale de la Coupe puis dans le cadre du championnat national. Dans ce dernier tournoi, il affrontera ensuite Torino, Cagliari et Naples, avant de mesurer les forces avec Real Madrid, lors du match aller des huitièmes de finale du Ligue des Champions, officiant en tant que local.

