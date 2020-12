Calle Lituania à 5600 dans le quartier de Saladillo, où le crâne a été retrouvé,

Hier, à 8h30, le matin, Un sans-abri qui a retourné les ordures d’un conteneur au 5600, rue Lituanie, dans le quartier Saladillo de Rosario tombé sur une scène macabre: deux têtes et deux bras dans un sac du consortium, enveloppé dans un film, dans trois emballages différents.

Ainsi, comme l’ont confirmé les sources du dossier Infobae, les sans-abris alerté un voisin, qui a appelé le 911.

Peu de temps après, le Cabinet Criminel est apparu sur les lieux pour soulager la scène avec Patricio Saldutti, procureur dans l’affaire.

«Les victimes auraient entre 30 et 40 ans. Les médecins légistes estiment que les décès seraient récents en raison de la raideur des bras, il y a entre 12 et 24 heures. Les coupes seraient assez soignées “, a déclaré Saldutti avant midi hier:” Les restes se trouvaient dans la partie supérieure du conteneur. Davantage de conteneurs ont été inspectés dans la région ».

Les découvertes se sont poursuivies dans l’après-midi: une autre jambe, un autre bras, un torse humain sur les rives du fleuve Saladillo, le tout enveloppé dans un film.

Les fragments étaient transféré à l’Institut médico-légal de Rosario être inspecté par un coroner sur une table d’autopsie. «De toute évidence, un événement impromptu ne l’est pas. Oui, tout est très soigné, les coupes et l’emballage “dit Saldutti.

Enfin, les corps ont été identifiés. Pendant la nuit, grâce au profilage des empreintes digitales, les restes retrouvés ont été identifiés comme appartenant à Jorge David Giménez, 29 ans, et Víctor Martin Baralis, 44 ans, tous deux se connaissaient et avaient tous deux des antécédents de vols mineurs, comme l’ont confirmé des sources ayant accès au dossier à Infobae.

Pour l’instant, le procureur Saldutti n’exclut aucune hypothèse. “A partir de l’identification et que nous avons les données qui étaient connues, des mesures sont en cours”, expliquent les chercheurs.

Pour l’instant, l’autopsie a indiqué que la cause du décès était une balle à feu: les coupes aux cadavres d’un ton net ont été faites post-mortem. On ne sait pas avec quels outils ils ont été fabriqués.

La découverte des corps démembrés devient l’un des événements les plus macabres de un Rosaire marqué par un 2020 de violence. Au cours des 262 premiers jours de l’année, 146 meurtres ont été commis dans le département de Rosario; dans les 18 premiers jours de septembre, il y avait déjà 18 homicides, en moyenne un par jour. Parmi les victimes, il y a aussi des personnes étrangères aux objectifs des tueurs à gages, comme le cas de Ticiana Espósito, une adolescente de 14 ans, fille d’un policier mort d’une balle dans la tête lundi dernier au milieu d’une rafale de coups de feu sur les maisons voisines tout en lavant la vaisselle dans sa maison du côté ouest.

Le phénomène a plusieurs causes. Violence entre les individus et la guerre des gangs de narco est la principale, où Les singes contestent des parties de territoires avec des balles dans les différents quartiers de Rosario avec d’autres organisations. Ce combat n’a qu’une seule langue: tournage. Actuellement, les points “chauds” sont la zone sud, depuis le quartier República du sixième à la ville voisine de Villa Gobernador Gálvez; le nord et le nord-ouest, dans les quartiers d’Empalme Graneros, Ludueña et Casiano Casas; et dans la zone ouest, dans les quartiers Bella Vista et Santa Lucía.

Baralis, résidant à Granadero Baigorria, avait un profil curieux. Avec plusieurs dettes auprès de petites sociétés de prêt et achat d’appareils électroménagersIl avait été un employé de plusieurs sociétés de sécurité privées. Son dernier emploi vide qui a duré jusqu’en 2018 était dans une entreprise de bus longue distance.

Rosario Savage: ce qui se cache derrière la vague de meurtres qui tue des innocents et laisse un mort par jour