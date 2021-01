Nacho Fernández sera opéré et sera à deux semaines du court (@RiverPlate)

Une matinée avec des nouvelles s’est produite dans le retour à la formation de l’équipe millionnaire à River Camp. Après avoir réalisé le lot de prélèvements correspondant à l’ensemble du campus, il a attiré l’attention le départ anticipé des locaux du milieu de terrain Ignacio Fernández, qui devra subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures.

Bien que la nouvelle ait un impact lors de sa lecture, la vérité est que le club confirme Infobae Quoi “C’était prévu” (varicocèle) et qu’il faudra peu de temps de récupération, donc on pourrait dire présent pour le début du tournoi local; tant que l’offre tant attendue que l’Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli promet de faire n’arrive pas

Le cerveau de l’équipe, une fois à Ezeiza, s’est entretenu avec les médecins et les membres du staff technique et ils ont convenu que c’était le moment idéal pour effectuer l’opération, car il n’y aura pas de compétition officielle avant la mi-février. Comme le rapporte ce médium, le footballeur aura quelques jours sans aller à l’entraînement puis aura entre une semaine et dix jours sans pouvoir pratiquer une activité physique.

Tomás Lecanda testé positif au coronavirus (tomaslecanda25)

L’autre nouveauté à souligner dans le retour à la pratique après de mini vacances est que le jeune Tomás Lecanda testé positif pour le coronavirus. Le marqueur central de 18 ans (29 janvier 2002) est bien considéré par la Doll, qui l’a déjà utilisé lors d’un match amical contre Newells. Le défenseur, qui était l’un des piliers de l’équipe qui était finaliste de la Copa Libertadores Sub 20 et disputé deux matchs officiels avec la Réserve, est entré par Augusto Aguirre.

Face à cette situation, le club a décidé d’isoler par contact étroit Milieu de terrain de 18 ans Santiago Simón, qui a fait ses débuts dans la plus haute catégorie du football argentin lors de la victoire 2-0 contre Banfield au Florencio Sola (puis il est entré quelques minutes dans la victoire contre Godoy Cruz). Bien que son étude ait été négative, le Millionnaire a préféré prendre les précautions nécessaires et sera testé à nouveau dans les 48 ou 72 heures.

Un autre point à souligner était la présence du président Rodolfo D’Onofrio et du secrétaire technique Enzo Francescoli. Tous deux ont suivi l’entraînement de près et ont eu le premier entretien avec Marcelo Gallardo pour commencer à définir et à esquisser l’avenir de l’entraîneur et de l’équipe.

La liste des footballeurs présents au River Camp:

Archers: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux et Ezequiel Centurión.

Défenseurs: Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Elías López, Jorge Moreira et Augusto Aguirre.

Milieux de terrain: Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Cristian Ferreira, Santiago Simón et Tomás Castro Ponce.

Attaquants: Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Julián Álvarez, Federico Girotti, Lucas Beltrán et Benjamín Rollheiser.

