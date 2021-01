Joueur de tennis espagnol Rafa Nadal. . / EPA / NOUFAL IBRAHIM / Archives

Melbourne (Australie), 5 janvier . .- Les joueurs de tennis Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño et Marcel Granollers seront en charge de représenter l’équipe espagnole lors de la deuxième édition de l’ATP Cup qui se déroulera à Melbourne (Australie) en tant que prélude au premier Grand Chelem de la saison.

L’Espagne débutera en tant que finaliste actuel après avoir trébuché dans la finale de l’année dernière après avoir perdu le dernier point, par rapport au match de double, contre la Serbie de Novak Djokovic.

Suite aux changements introduits dans le format, la nouvelle édition de l’ATP Cup débutera le premier jour de février et comprendra la participation de douze équipes: Serbie, Espagne, Autriche, Russie, Grèce, Allemagne, Argentine, Italie, Japon, France, Canada et Australie.

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 20 janvier, comme expliqué dans un communiqué de l’organisation de l’événement.

Les équipes participantes correspondent aux nationalités des onze premières classées au classement ATP, à l’exception de Roger Federer qui ne pourra plus rejouer le tournoi avec la Suisse en raison de sa blessure au genou, tandis que l’Australie y accédera en tant qu’hôte.

Les douze prétendants au titre seront divisés en quatre groupes de trois équipes chacun pour concourir dans la première phase et le premier classé de chacun des groupes concourra en demi-finale.

La grande finale aura lieu le vendredi 5 février, donc la compétition durera un total de cinq jours et partagera la scène avec les deux tournois ATP 250 qui précéderont également l’Open d’Australie.