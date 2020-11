. / EPA / ANDY RAIN

Londres, 21 novembre . .- Rafael Nadal avait tout prêt. Les valises emballées, le ticket acheté et il avait même passé le tourniquet de la gare. Mais quand il a voulu monter dans le train qui mène à la finale du tournoi des maîtres, il a bloqué et donné dans un match dramatique contre Daniil Medvedev (3-6, 7-6 (4) et 6-3) cité avec l’Autrichien Dominik Thiem le Dimanche pour la conquête du trophée.

L’Espagnol, qui aspire à ce dernier grand titre pour son record, avait le match dans sa main, quand il a servi à vaincre le Russe au deuxième set, mais il s’est déconnecté, a donné vie à Medvedev et cela a fini par le dépasser dans le dernier set. .

Après avoir montré un niveau proche de l’excellence tout au long de la phase de groupes, comptant ses trois matchs comme des victoires et après avoir empoché six des six sets, Medvedev a atteint ces demi-finales avec l’air d’un favori. Il avait battu Novak Djokovic en route et il y a deux semaines, il a remporté le titre à Paris-Bercy.

Déjà en 2019, il était sur le point de battre Nadal. Il avait une fiche de 5-1 dans le troisième set et a abandonné.

Le Russe, dans son uniforme à carreaux et son jeu encore plus à carreaux, a adhéré aux rallyes et aux longs échanges. Un scénario qui était confortable pour Nadal, blessé par l’agressivité et la violence.

Moscou n’était pas non plus très bien au service et bien que le match se déroule lentement, il allait fermement dans l’intérêt des deux joueurs. Nadal a commencé à souffrir, qui a dû sauver trois balles de la «pause» dans le troisième match, mais l’équilibre a été rapidement inversé.

Lorsque l’arbitre de chaise a ordonné le renouvellement des balles, Medvedev a anticipé un service silencieux. Il pouvait casser la sphère jaune à volonté, mais sa scène s’est effondrée.

Nadal est allé 0-40 et l’a brisé. Il a trouvé la fissure dans le robot et a provoqué un court-circuit. C’est pourquoi Medvedev a écrasé la raquette lors du prochain match, alors que Nadal se précipitait déjà dans un premier set mijoté, mais parfait dans le résultat.

La tension relâchée a trop détendu l’équipe de Manacor, qui a commencé le deuxième set avec une marche de moins. Il a commencé à manquer, n’a pas réussi à appuyer sur le premier service de Medvedev et a livré le sien sur une double faute.

Cela ressemblait à une condamnation à mort pour un coup de poing comme le Russe, mais son fusil de chasse en service a échoué. Cela a permis à Nadal de revenir et de récupérer le désavantage.

Et comme s’il s’agissait d’un «remake» de ce qui s’est passé l’année dernière, Medvedev s’est désintégré. Il est passé de 4-1 confortablement en tête et d’avoir l’ensemble dans sa poche, à perdre un bain de sang d’occasions.

Avec 4-4 et un “break” en faveur de Nadal, un ballon du revers de l’Espagnol a survolé la tête du Russe. Là, la réunion a marché. S’il entrait, Nadal serait un service de la finale, mais pour recommencer.

Et je rentre. Et avec lui, les espoirs de la finale étaient ouverts, mais un horrible prochain match du Manacoréen a donné une vie supplémentaire au Russe. Avec 5-4 en faveur et service, Nadal a perdu le blanc.

Il a donné un fil de vie à Medvedev, qui a mené le match jusqu’au bris d’égalité et l’a égalisé en profitant des échecs des Baléares.

A égalité, un détail déciderait du match et Nadal semblait le plus susceptible de le concéder. Il avait beaucoup baissé la barre et Medvedev avait l’air à tout moment de sortir et d’accélérer vers la victoire.

Il lui fallait quatre occasions, mais il a réussi à briser la résistance de l’Espagnol, qui jouait mal tous les points importants.

Medvedev a fait une pause, est allé 4-3 et n’a plus abandonné l’avantage. Il sera le premier Russe depuis Nikolay Davydenko en 2009 à disputer la finale du tournoi des maîtres.

Le Russe affrontera Dominic Thiem, qui a battu Novak Djokovic. Devant, Nadal continuera d’avoir ce tournoi en attente sur son palmarès. Ce titre qu’une année de plus ne portera pas dans leurs vitrines.

Manuel Sanchez Gomez