Nadal rencontre Carreño et Schwartzman, à deux pas de Londres. . / EPA / YOAN VALAT (.M0396 /)

Paris, 5 nov . .- L’Espagnol Rafael Nadal s’est qualifié pour les quarts de finale du 1000 Masters à Paris et affrontera son compatriote Pablo Carreño, le seul joueur de tennis à pouvoir arracher la dernière place à l’Argentin Diego Schwartzman pour la finale ATP de Londres.

Le natif de Buenos Aires, cependant, a son destin entre ses mains s’il bat le Russe Andrei Medvedev vendredi et atteint les demi-finales. Sinon, Carreño devra soulever le trophée à Paris et aussi la semaine suivante à Sofia pour arracher la place dans le top 8 en fin de saison.

Nadal est inconscient de cette bataille, dont le tennis dur et en salle prend du poids et qui a ajouté sa 1001 victoire en tant que professionnel, contre un australien combatif Jordan Thompson par 6-1 et 7-6 (3), dans un match à deux. actes dans lesquels les Espagnols ont su imposer sa hiérarchie.

Il a à peine joué sur un court dur cette saison et cela se voit, mais sa qualité l’a déjà conduit en quarts de finale, pour la huitième fois en autant de participations à Paris, l’un des trois Masters 1000 qu’il n’a pas remporté.

Avec l’affiche favorite numéro un, il le cherche cette année pour dessiner à nouveau dans ce type de tournoi avec le Serbe Novak Djokovic.

Son prochain rival sera un Carreño qui a été très solide depuis son retour dans la capitale française et qui s’est débarrassé du Slovaque Norbert Gombos, de la phase précédente, 7-5 et 6-2.

Carreño n’avait jamais atteint un niveau aussi élevé dans ce tournoi de fin de saison, mais dans une année où il a moins concouru, sa forme est bonne et cela contribue à l’incitation à terminer l’une de ses meilleures saisons avec une bonne note.

Le prix, bien que difficile, peut être d’assister aux finales de l’ATP à Londres, sinon en partant, car prendre la place de Schwartzman est compliqué, oui en tant que remplaçant.

L’Argentin poursuit d’un pas ferme et bat l’Espagnol Alejandro Davidovich, 6-1 et 6-1, un joueur de tennis de 21 ans qui la semaine dernière à Cologne l’avait sur les cordes.

Avec la qualification pour Londres comme objectif, Schwartzman affronte désormais le Russe Medvedev, avec qui il a joué dans une friction lors de la dernière Coupe ATP que les deux joueurs considéraient déjà comme vaincue.

Le Moscovite, qui connaît une saison très irrégulière, a battu l’Australien Alex de Miñaur 5-7, 6-2 et 6-2.

Le Canadien Milos Raonic a également réalisé le classement, qui s’est débarrassé de l’Américain Marcos Giron par 7-6 (1) et 6-2, et qui affrontera désormais le Français Ugo Humbert, surprenant bourreau du Croate Marin Cilic par 6-3, 6 -7 (4) et 6-3.

Pour la première fois de sa carrière, le Français s’est glissé dans les quarts de finale d’un Masters 1000 sur un parcours impressionnant, dans lequel, avant Cilic, il a laissé le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, et le Norvégien Casper Ruud à l’écart.

Le classement de l’Allemand Alexander Zverev a souffert, qui a dû se mettre à fond pour achever le dur français Adrien Mannarino, qu’il a fini par battre 7-6 (11), 6-7 (7) et 6-4 en quelque chose de plus que 3 heures de jeu.

L’élève de David Ferrer n’a pas abandonné pour enchaîner son dixième triomphe consécutif, puisqu’il est arrivé à Paris avec deux trophées remportés à Cologne.

Son rival sortira du duel entre le Suisse Stan Wawrinka et le Russe Andrey Rublev, le joueur de tennis qui a remporté le plus de victoires cette saison et qui vient également avec une belle séquence de victoires après avoir remporté la semaine dernière à Vienne et la précédente à Saint-Pétersbourg.