A l’image de l’ancien champion du Tour d’Espagne et du Giro d’Italia, Nairo Quintana. . / SEBASTIEN NOGIER / Archives

Il Arkéa-Samsic ils travaillent sur les défis de la saison 2021. L’équipe de France cherchera à être le protagoniste dans les courses de la catégorie Pro Team et dans les grands événements auxquels ils sont invités; Pour l’instant, il n’aurait que la garantie de sa présence sur le Tour de France et souhaite participer au Giro d’Italia, avec Nairo Quintana à l’avant, comme on le sait La Gazzetta dello Sport, dans les dernières heures.

«Quintana est entré dans l’histoire il y a sept ans, il a triomphé sous le maillot rose et est devenu le premier Colombien à remporter le Giro. Le cycliste se remet de ses problèmes physiques et aimerait revenir participer à l’épreuve, où il a également terminé en deuxième position, dans l’édition 2017, derrière Tom Dumoulin », lit-on dans une section de l’article de journal.

Pour cette raison, Arkéa recherchera une carte d’invitation vous permettant de participer; cependant, ce sera une tâche difficile, puisque le pays hôte, assurément, accordera la plupart d’entre eux aux groupes de leur nationalité pour l’événement initialement prévu du 8 au 30 mai.

“ Nairomán ” a repris l’entraînement sur les routes, dans les derniers jours de 2020, après l’intervention chirurgicale qui a été réalisée sur ses deux genoux, en octobre dernier. Le cycliste Boyacá a partagé une vidéo d’une de ses séances de travail, à travers ses réseaux sociaux, et continue de se préparer à courir à nouveau; il est fort probable qu’il le fera après le premier trimestre de l’année, selon les délais estimés de sa rééducation.

Quintana affrontera sa deuxième saison sous les couleurs de l’équipe de France et sa plus grande ambition sera de porter du jaune sur le Tour de France. «Je travaille sans relâche pour être bien. Mon objectif sera de monter sur le podium de la ronde de gala, même si la compétition devient de plus en plus rude », a-t-il déclaré il y a quelques mois.

Le boyacense était finaliste deux fois, dans les éditions 2013 et 2015, et a tenu la troisième étape du un événement, en 2016. Dans ses quatre autres participations, il a terminé dans la douzième case, en 2017; le dixième, en 2018; le huitième, en 2019, et dix-septième dans le dernier, en 2020, alors qu’il était à une heure, trois minutes et sept secondes champion Tadej Pogacar.

