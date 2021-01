Nancy Pelosi a obtenu ce dimanche à nouveau la présidence de la Chambre basse lors de l’installation du 117e Congrès des États-Unis, dans un vote serré qui a été disputé avec le représentant républicain Kevin McCarthy, chef de la minorité et aussi de l’état de Californie et qui il est le chef de la minorité dans cette Chambre.

Monde de Miami / Univision

Lors du vote public et oral, et effectué dans 7 groupes de représentants en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus, McCarthy a obtenu 209 voix, tandis que Pelosi a reçu le soutien de 216 représentants, pour lesquels le démocrate de La Californie, 80 ans, reste le chef de la Chambre basse.

Au moins 5 démocrates n’ont pas voté pour Pelosi: 3 abstentions, connues à la Chambre des représentants comme des votes présents et 2 votes par des candidats différents.

Pelosi a été la première femme à diriger la Chambre basse et exerce ce rôle depuis six ans. Ces derniers, sous la pandémie de coronavirus et la présidence Trump, ont été les plus difficiles. Les deux suivants ne promettent pas non plus d’être faciles, dans un Congrès divisé dans lequel les démocrates ont perdu la taille de la majorité qu’ils avaient atteinte en 2016 et se sont polarisés, l’aile la plus libérale de leur parti exigeant des réformes.

Bien qu’ils détiennent la majorité, les démocrates ont perdu environ une douzaine de sièges à la Chambre des représentants cette année, faisant de cette majorité la plus étroite depuis deux décennies. Cette perte de sièges a été une source de démoralisation et de blâme mutuelle au sein du Parti démocrate, dirigé par Pelosi dans cette Assemblée.

Alors, Pelosi reçoit ce dimanche la présidence de la Chambre basse du 117e Congrès américain, deux ans au cours desquels elle travaillera à nouveau avec un président démocrate.

Quelques heures avant les élections, Pelosi avait envoyé une lettre aux membres de la Chambre, les remerciant de leur soutien.

«Alors que nous entamons la session d’aujourd’hui, je suis fier d’avoir été nommé par notre caucus démocratique à la présidence de la Chambre. Je suis extrêmement reconnaissant de la confiance que les membres m’accordent. Je suis convaincu que l’élection du président d’aujourd’hui montrera un caucus démocratique uni prêt à relever les défis futurs, et que nous sommes prêts à mettre notre pays sur une nouvelle voie, à commencer par la réunion du collège électoral mercredi “, a écrit Pelosi la lettre.