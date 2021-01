15 minutes. La démocrate Nancy Pelosi a été réélue ce dimanche à la présidence de la Chambre des représentants des États-Unis avec le défi de relancer l’économie et de prendre des mesures pour faire face à la pandémie avec une faible majorité, ce qui n’avait pas été vu dans cette chambre depuis 20 ans.

Avec 216 voix pour et 209 contre, Pelosi a obtenu suffisamment de voix pour rester au poste de présidente de la Chambre des représentants, à laquelle elle a été élue en 2019 et qui place celui qui la détient comme troisième dans la lignée de la succession présidentielle, derrière le vice-président.

Pelosi, qui a également occupé ce poste entre 2007 et 2011, est restée silencieuse pendant le vote à son siège. Elle hocha la tête ou souriait chaque fois qu’un collègue du banc votait pour elle à voix haute.

Lorsque les résultats officiels ont été lus et que Pelosi a été déclaré vainqueur, la Chambre des représentants a applaudi. La démocrate, vêtue d’un costume léger, a remercié l’ovation en agitant et en se cognant le coude avec l’un des législateurs.

Malgré le fait que Pelosi n’ait rencontré aucun opposant, elle a dû surmonter deux problèmes pour être réélue: la possibilité que certains démocrates rompent les rangs et le risque que d’autres décident de ne pas se rendre à Washington DC en raison de la pandémie COVID-19. , quelque chose qui finalement ne s’est pas produit.

Majorité démocratique étroite

Lors des élections du 3 novembre, au cours desquelles Joe Biden a été élu président, Les démocrates ont perdu dix sièges à la Chambre des représentants. Bien qu’ils aient réussi à conserver la majorité, ils se sont retrouvés avec la marge la plus étroite que n’importe quel parti ait eue dans cette chambre au cours des 20 dernières années.

À partir de ce dimanche, Les démocrates détiendront 222 sièges à la Chambre des représentants, tandis que les républicains en détiendront 211.

En raison de ces chiffres, la dirigeante démocrate ne pourrait perdre qu’une poignée de voix si elle voulait rester au pouvoir.

Pelosi a reçu un soutien écrasant de la majorité de son parti, y compris la progressiste Alexandria Ocasio-Cortez et le reste de “l’équipe”, surnoms des quatre jeunes femmes progressistes qui ont fait leurs débuts au Capitole il y a deux ans. Ce groupe a été rejoint cette année par les Afro-Américains Cori Bush et Jamaal Bowman, élus en novembre.

Cependant, cinq démocrates ont rompu les rangs. Jared Golden et Conor Lamb, qui ont voté pour d’autres législateurs démocrates qui ne s’étaient pas présentés aux élections. De leur côté, Abigail Spanberger, Elissa Slotkin et Mikie Sherrill, qui se sont simplement dit «présentes» lors du vote, qui ne compte pas comme un vote contre Pelosi, mais ne la favorise pas non plus.

Le vote a commencé après 12h00 heure locale (17h00 GMT). Cela a traîné pendant des heures parce que les législateurs ils ont dû voter par groupes de 72 à titre préventif contre le coronavirus.

Grâce à son compte Twitter, Pelosi a réagi après avoir été réélue. “En prêtant serment aujourd’hui, nous acceptons une responsabilité aussi écrasante et exigeante que toutes les générations précédentes de dirigeants ont été confrontées. Vaincre le coronavirus restera notre priorité la plus urgente – et le vaincre, nous le ferons!”, A-t-il écrit.

Alors que nous prêtons serment aujourd’hui, nous acceptons une responsabilité aussi redoutable et exigeante que toutes celles auxquelles les générations précédentes de dirigeants ont été confrontées. Notre priorité la plus urgente continuera d’être de vaincre le coronavirus – et de le vaincre, nous le ferons! # 117thCongress pic.twitter.com/HD5w1OUfx3 – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 4 janvier 2021

Pelosi, 80 ans, de Californie, sera désormais en mission pour servir d’ancre à Biden. Le démocrate, qui prendra ses fonctions le 20 janvier et aura besoin de la majorité démocrate à la Chambre des représentants pour relancer l’économie américaine malmenée et faire face à la pandémie.