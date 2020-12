Le chanteur de musique populaire Juan Pablo Navarrete, a assuré, ce mercredi 2 décembre, que sa compagne, Nanis Ochoa, a donné naissance à sa fille, mais a eu de graves problèmes de santé. Sur les réseaux sociaux, l’artiste a déclaré avoir toujours été conscient de l’évolution du modèle.

Voici la vidéo:

Nanis Ochoa a eu sa fille par césarienne d’urgence

Selon les informations publiées par la chanteuse, Ochoa a eu des complications dues à la prééclampsie, une maladie liée à la grossesse et a dû subir une césarienne d’urgence à 7h40 le 1er décembre.

Pour le réconfort de ses adeptes, la jeune maman est stable, tout comme sa fille nouveau-née.

“La santé de Daniela (Nanis) n’a pas été bonne, elle est dans une unité de soins intensifs (USI)”a écrit l’artiste.

Le modèle a également eu d’autres complications dans le passé pendant sa grossesse, car en septembre, elle a été battue par une jument et a dû être hospitalisée en urgence.

Navarrete a remercié pour tous les messages et a demandé à comprendre la situation à ceux qui avaient des engagements envers le modèle.

Quelques heures avant son admission aux soins intensifs, Ochoa a écrit sur ses réseaux sociaux à propos de la césarienne.

«Ce n’était pas du tout la livraison que j’imaginais, donc on ne peut rien prendre pour acquis et le mieux est de l’empêcher», écrit la mannequin sur son compte Instagram.

Pendant sa grossesse, le mannequin était à la mode en raison de la manière excentrique avec laquelle elle célébrait la fête de naissance de sa fille.

Dans les images qu’il a publiées sur ses réseaux sociaux, Ochoa a montré qu’il louait un château pour pouvoir célébrer, avec sa famille et ses amis, la naissance de sa fille.

La célébration a eu lieu au château Marroquín à Chía, Cundinamarca, où il n’a épargné aucune dépense.

Ce mannequin de lingerie et maillot de bain de 31 ans est né à Medellín et est apparu sur les couvertures de publications telles que TVyNovelas et Donjuan. En tant qu’actrice, elle a participé aux films Casa por Cárcel (2017) et Santo Cachón (2018). Elle était mariée à Pipe Calderón avec qui elle avait une fille nommée Maria Antonia. Le couple s’est séparé en 2016.

