Les Hermosillo Naranjeros ont augmenté leur avance au sommet de la Ligue mexicaine du Pacifique après avoir marqué deux fois en septième manche pour briser l’égalité en route vers une victoire de 6-4 vendredi sur les Algodoneros de Guasave.

Alex Robles 4-2 athée avec deux points produits, Niko Vázquez a également eu deux coups sûrs et deux points produits, tandis que Jasson Atondo était 4-2 avec un point produit pour mener l’attaque de Naranjeros.

La victoire correspondait au releveur Marcelo Martínez (1-2), avec un travail de deux manches vides, et Fernando Salas a réussi à abandonner la neuvième manche sans recevoir de point pour augmenter son nombre d’arrêts à 17, menant la ligue. Le revers est allé à Yosshel Hurtado (2-1), après avoir accordé deux touchés et quatre coups sûrs en une manche.

À Mazatlán, un solide départ de la star Miguel Peña a propulsé les Águilas de Mexicali vers une victoire 6-2 sur les Venados locaux.

Peña (4-0) n’a accordé qu’un seul point et sept coups sûrs en six manches de travail efficaces pour remporter la victoire, tandis que la défaite est revenue au record de Macro Antonio Duarte (3-4), après avoir accordé trois touchés et sept coups sûrs en cinq chapitres.

Felix Perez a réussi un circuit de deux points, tandis que Luis Juárez a réussi trois coups sûrs sur un RBI pour se démarquer sur l’attaque des Eagles.

À Culiacán, Carlos Sepúlveda a frappé 5-4, avec trois points produits et deux marqués, tandis que Jonathan Arana est allé 4-2 avec un point produit dans la victoire 7-3 du Yaquis de Ciudad Obregón sur les Tomateros.

Arturo López (3-1), a abandonné deux et une troisième manches sans permettre de points pour marquer la victoire, et tandis que l’inverse est allé au record d’Edgar Arredondo (4-1), après avoir accordé cinq touchés, quatre mérités et sept imparable en six chapitres.

A Monterrey, Alberto Carreón a frappé un home run de deux touchés à l’appui d’un départ solide de Jesse Estrada, et les Sultanes de Monterrey ont battu les Charros de Jalisco 4-1.

Estrada (1-4) a terminé cinq manches vides de seulement quatre coups sûrs pour gagner pour la première fois de la saison, tandis que José Oyervides (4-2) a pris la perte, après avoir accordé quatre touchés et six coups sûrs en quatre épisodes.

À Los Mochis, Isaac Rodríguez a frappé un circuit en solo, Jesús Arredondo est allé 4-2 avec un RBI et Juan Uriarte a ajouté un double de RBI d’un autre dans la victoire 4-2 des Cañeros sur les Mayos de Navojoa.

Nicolás Heredia (2-3) a retiré deux manches vides dans le travail de secours pour remporter la victoire, tandis que la défaite est revenue à Marco Carrillo (5-2), après avoir concédé quatre touchés et cinq coups sûrs en quatre et deux tiers de manches. .

Hermosillo mène le deuxième tour avec une fiche de 16-9, suivi de Mexicali (15-9), Guasave (14-11), Obregón (14-11), Monterrey (13-12), Jalisco (12-13), Mazatlán (12-13), Culiacán (11-14), Navojoa (10-15) et Los Mochis (7-17).