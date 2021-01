La femme de 27 ans a été localisée en tant que membre de Los Ciclones

Lesly Valence, prétendu exploitant de Cartel du Golfe, il a été arrêté en possession de drogue et environ 280 mille dollars; la femme serait liée à Evaristo Cruz, Le cowboy, chef criminel de la faction Tamaulipas et qui est aussi l’un des plus recherchés aux États-Unis.

Le natif du Michoacán était détenu dans le quartier Roma Sur, maire de Cuauhtémoc de Mexico, dans le cadre d’une opération conjointe entre l’armée et les agents de police de la capitale. Ce serait un membre de la cellule connue sous le nom de Les cyclones, selon les versions du renseignement.

Le cowboy ou MR 46 C’est l’un des 10 objectifs prioritaires du bureau du procureur général de l’État de Tamaulipas (FGJT)et la Campagne pour la sécurité et la prospérité, «Wanted», promue par la Joint Task Force West, du Département américain de la sécurité intérieure.

La femme du Michoacán a été arrêtée dans le quartier Roma Sur de la mairie de Cuauhtémoc (Crédit: SSC-CDMX)

Selon le rapport des autorités, Lesly Valencia, 27 ans, avait avec elle 50 doses de marijuana et environ 280 000 USD (5,6 millions de pesos), peut-être d’origine illicite. L’assurance a été tirée des travaux du cabinet et sur le terrain qui ont conduit à établir la portée du cartel du Golfe dans la capitale du pays.

“Des membres potentiels d’un groupe criminel opérant dans l’État de Tamaulipas, qui échangent apparemment des drogues et de l’argent à Mexico, ont été identifiés»A déclaré la déclaration conjointe du Secrétariat de la sécurité de la capitale et de la Défense nationale.

La femme, le médicament et les factures de diverses confessions ont été mis à la disposition du ministère public, qui déterminera leur statut juridique.

L’assuré a été mis à la disposition du ministère public (Crédit: SSC-CDMX)

Il est à noter que cette arrestation liée au cartel du Golfe dans la capitale du pays était sans précédent depuis cinq ou six ans, car ce groupe opère fortement à Tamaulipas et à San Luis Potosí. En raison de l’affaiblissement qu’il a connu au cours de la dernière décennie, le groupe transnational entretient un conflit territorial avec des cellules qui se sont séparées.

Encore plus remarquable est que le Le cowboy exerce ses activités dans les domaines de La Unión Tepito, un groupe criminel qui maintient une hégémonie à Mexico et, plus précisément, dans la mairie de Cuauhtémoc.

Il reste à voir si Lesly Valencia est entré en tant qu’émissaire pour établir un lien avec les factions locales; s’il prétend être l’avant-poste des narcos de Tamaulipas pour s’établir comme groupe indépendant et lutter pour la place; si vos activités sont plus anciennes et ne concernent que la question financière; ou simplement, si le Michoacan passait.

La capture du criminel présumé et chef du cartel du Golfe, Evaristo Cruz, alias el “Vaquero” est devenue une priorité pour les gouvernements de Tamaulipas et les agences fédérales des États-Unis (Photo: Twitter / JTFWest)

Depuis juillet 2019, Le cowboy a été inclus dans la liste des priorités du gouvernement Tamaulipas, découlant de sa responsabilité présumée dans des crimes de juridiction commune. Pour les informations qui contribuent à leur localisation et à leur capture, le Tamaulipas FGJE offre une récompense allant jusqu’à 2 000 000 pesos.

À Matamoros, une nouvelle faction s’appelle Cartel du Golfe de New Era essaie de prendre la place d’Evaristo Cruz. Il est présumé que cette cellule le dirige Mario Alberto “Beto” Cárdenas, qui est actuellement détenu dans une prison mexicaine mais reste actif. Votre commandant en second est Raúl «Scorpion 2» García. Les autres factions avec lesquelles une guerre permanente est maintenue à Tamaulipas sont le cartel du Nord-Est, Los Zetas Vieja Escuela et Los Metros.

Les cyclones sont associés avec José Alfredo Cárdenas Martínez, Le compteur. Ce capodastre a été libéré le 29 octobre après deux ans de prison. Est neveu d’Osiel Cárdenas Guillén, leader et fondateur de Cartel du Golfe. Avec El Vaquero, Cárdenas Martínez dirige la place de Matamoros.

