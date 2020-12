Fin octobre dernier, les autorités colombiennes ont intercepté un semi-submersible dans la mer du Pacifique près de Nariño, la drogue se dirigeait vers le Mexique (Photo: File)

Pour déplacer la cocaïne et autres stupéfiants de Colombie vers le Mexique, Les Les cartels mexicains n’épargnent aucune dépense et occupent des véhicules aériens, maritimes et terrestres, cependant, Les semi-submersibles artisanaux sont devenus leur moyen de transport préféré.

Cela a été révélé une série d’agents effectuée le 5 novembre, lorsque des agents fédéraux de Colombie et de la US Drug Control Administration Ils ont arrêté 11 personnes dédiées à la fabrication des soi-disant «narco-sous-marins». Ces sujets étaient également en charge de l’adaptation des navires pour le trafic de cocaïne d’Amérique du Sud vers les côtes du Guatemala et du Mexique.

Bolivar Cifuentes Valence, alias Don Boli, était celui qui aurait coordonné un échafaudage semi-submersible et il avait des liens avec les mafias vénézuéliennes. Dans l’opération où il est tombé, un submersible capable de transporter jusqu’à six tonnes d’alcaloïdes a été saisi.

Hernando Mattos, commandant de la Force de lutte contre le trafic de drogue Poséidon, a déclaré que, à l’occasion, des narco-sous-marins ou des bateaux transportaient des drogues de deux cartels ou plus pour couvrir les coûts (Photo: Twitter @ ArmadaColombia)

Selon le Commandement général des forces militaires de Colombie, Don Boli Il était un chef qui a été extradé aux États-Unis et à son retour dans le pays sud-américain, il était chargé de financer et de diriger les tâches de construction d’engins navals pour les territoires guatémaltèques et mexicains..

La marine colombienne a détaillé que Dans la ville de Cali, cinq sujets ont été arrêtés, dont Lacides Ossiris Pinzón, alias Bouvreuil, Quoi dirigé toute la construction des “narcosumbarinos” et compte tenu de ses actes criminels, c’était contacté par des cartels en Amérique centrale et au Mexique.

Dans la zone de jungle de la municipalité de Timbiquí, Cauca, Un méga-submersible de 45 mètres de long a été localisé, avec une capacité de navigation sous-marine de 12 heures. Selon le parquet colombien, cet appareil disposait d’un système de recharge de batterie électrique qui le rendait autonome en pleine mer.

Selon une analyse d’InSight Crime, certains cartels sous-traitent des réseaux spécialisés dans la construction de semi-submersibles. La chaîne de production et de distribution des stupéfiants n’est plus monopolisée, mais d’autres liens existent pour faciliter les opérations; une stratégie similaire à la commande d’un taxi, puisque le réseau de transport est déconnecté de l’entreprise transnationale.

Un facteur qui rend ces véhicules efficaces est leur faible probabilité d’être détectés (Photo: avec l’aimable autorisation de l’Armada Nacional)

“Cette sous-traitance Cela signifie réduire les coûts pour les trafiquants de drogue, qui n’ont pas à concentrer toute la logistique pour l’expédition de cocaïne, mais uniquement à se coordonner avec des liens plus petits.», A déclaré l’organisation internationale.

Hernando Mattos, commandant de la Force de trafic de drogue Poséidon, a déclaré qu’à l’occasion, les narco-sous-marins ou les bateaux transportent la drogue de deux cartels ou plus pour couvrir les coûts qui dépassent un million de dollars.

«Il n’est pas difficile de trouver que dans un semi-submersible aller au médicament de deux ou trois réseaux qui se réunissent pour l’expédition et couvrent les coûts de ces navires, qui peuvent dépasser le million de dollars», A-t-il dit pour El Tiempo.

De 2019 à août 2020, les autorités ont saisi 50 de ces semi-submersibles utilisés pour le trafic de cocaïne, les mêmes sur les côtes colombiennes que dans les eaux internationales.

Bolívar Cifuentes Valencia, alias Don Boli, était celui qui aurait coordonné un échafaudage de semi-submersibles et avait des liens avec des mafias vénézuéliennes (Photo: AP)

Par exemple, en août 2018, la police anti-stupéfiants démantelé un réseau dédié à la fabrication de narco-sous-marins pour transporter des drogues du Pacifique de Colombie vers l’Amérique centrale, les États-Unis et l’Europe. Le cartel de Sinaloa était l’un des clients.

“L’augmentation ne répond pas seulement à la préférencedes réseaux pour ce type de transport, mais à la réduction des coûts que ceux-ci représentent, puisqu’ils permettent de transporter de plus grandes quantités de médicaments et l’espace utilisé pour charger le carburant peut désormais être utilisé pour cela », ajoute le rapport Insight Crime.

Un facteur qui rend ces véhicules efficaces c’est leur faible probabilité d’être détecté. Le blindage en plomb sur la partie supérieure du navire, ainsi que les tuyaux qui refroidissent les gaz d’échappement générés par les moteurs, permettent d’échapper aux capteurs infrarouges. Cela réduit le risque de perdre du fret.

Les narco-sous-marins sont devenus le moyen le plus pratique de transporter la cocaïne après les années 1980. À l’ère la plus complexe du trafic de drogue en Colombie, les criminels préféraient les hors-bord et même les petits avions pour transporter leurs marchandises. Après l’intensification des patrouilles maritimes et aériennes par l’utilisation de radars, les trafiquants de drogue ont opté pour des assemblées sous-marines.

Lors de l’opération où Don Boli est tombé, un submersible capable de transporter jusqu’à six tonnes d’alcaloïdes a été saisi (Photo: CGFM)

Fin octobre dernier, les autorités colombiennes intercepté un semi-submersible dans la mer du Pacifique près de Nariño, ce qui était chargé de plus de deux tonnes de chlorhydrate de cocaïne. La la drogue était destinée aux côtes mexicaines et son la valeur a été estimée à 67 millions de dollars.

Selon la marine colombienne il y avait trois détenus: un Colombien, un Équatorien et un Mexicain. Le semi-submersible, avec les caractéristiques d’un sous-marin artisanal, Il parcourait 35 miles nautiques, près du secteur connu sous le nom de La Bocana Amarales.

PLUS SUR CE SUJET:

Coup dur au trafiquant de drogue mexicain en Colombie: ils ont saisi deux tonnes de cocaïne dans un “sous-marin” d’une valeur de 67 millions de dollars

Ils capturent 11 personnes extradables accusées d’envoyer de la cocaïne en Europe dans des submersibles

Navires marchands, conteneurs, voiliers et yachts: les sept itinéraires de transfert de cocaïne entre le Mexique et la Colombie