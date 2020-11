Narda Lepes, la cuisinière argentine qui a remporté le prix du meilleur chef d’Amérique latine selon les 50 meilleurs restaurants 2020 (Photo: Hernán Zenteno)

Comme d’habitude, avant le 50 meilleurs restaurants d’Amérique latine, certains prix faisant partie de la cérémonie sont annoncés. L’un d’eux celui de la Meilleure femme chef d’Amérique latine et dans cette édition, la reconnaissance est pour l’Argentine Narda Lepes.

Cuisinière, femme d’affaires, communicatrice, influenceuse et rédactrice, à À 48 ans, Narda Lepes occupe une place de choix à Buenos Aires qui va au-delà de la gastronomie. Il est né en 1972, et sa carrière dans la gastronomie Tout a commencé avec la cuisine japonaise et la fusion. Puis, en temps voulu, il utilisera son expertise dans ses propres restaurants. Les connaissances qu’il a accumulées dans la vie et au travail Visiter les cuisines du monde entier l’a renforcée, et aujourd’hui elle met son apprentissage et sa maturité au service de la défense d’une alimentation saine et la cuisine simple comme bien essentiel.

Engagé depuis le début non seulement pour la gastronomie argentine, mais aussi pour le reste de l’Amérique latine, Narda travaille sans relâche pour améliorer la production alimentaire, sensibiliser aux habitudes de consommation et faciliter les contacts entre les producteurs régionaux indépendants et les chefs.

Narda au dernier Chew Fair

En apprenant cette reconnaissance, Narda a commenté: «Être reconnu est toujours un compliment, et dans des moments comme ceux-ci, où tout est repensé, où tout doit être pris avec une grande humilité, et tout coûte plus cher, les récompenses de ce type sont très appréciées. Les reconnaissances de la liste des 50 meilleurs restaurants sont destinées aux restaurants, aux équipes. Ceci, à la place, c’est une reconnaissance individuelle et je pense que les hommes devraient aussi avoir la leur. Tous les prix, individuels ou collectifs ils incitent à continuer avec plus de force. Les défis qui nous attendent sont sans précédent, et en tant que communauté gastronomique, il est temps d’être ensemble et à l’écoute. Il est temps de collaborer, d’être uni et de partager ce que vous avez appris».

Narda est membre de l’ACELGA (Association des cuisiniers et entrepreneurs liés à la gastronomie argentine) et, depuis 2013, avec Ernesto Lanusse, Il est en charge de l’organisation et de la gestion de Masticar, la foire gastronomique la plus importante d’Argentine.

En 2007, son premier livre Eating and Have a Good Time a été publié, un best-seller gastronomique récompensé en 2008 par les prestigieux Gourmand World Cookbook Awards, et en 2009 What, How, Where, un guide d’achat. Déjà en 2017 arrive Ñam Ñam, un manuel pour nourrir un petit omnivore, qui s’est vendu à plus de 25 000 exemplaires jusqu’à présent. En 2020, il a publié 201 CONSEILS pour ne pas manger comme l’or …

Le restaurant Narda est situé dans le quartier de Buenos Aires à Nuñez

En 2017 ouvre Narda Comedor, un restaurant avec une marque personnelle claire qui se positionne immédiatement comme un lieu avant-gardiste. Avec un soin tout particulier apporté à la saisonnalité des produits et à leur traçabilité, les légumes occupent la “Salle à manger” un espace privilégié où manger sainement et délicieux est toujours le principe. Une cuisine ouverte nous permet également d’assister à la performance intense de l’équipe qui la dirige et l’accompagne, et montre le dévouement et la passion que Narda met dans chacun de ses efforts, quelque chose qui trouve son corrélat indiscutable dans le saveur et chaleur de leurs plats.

“Je veux que les gens viennent et mangent des choses qu’ils n’auraient normalement pas demandées, et donc j’utilise des noms à moitié cryptés, afin qu’ils ne soient pas si sûrs de ce qu’ils demandent. Ceux qui en savent plus savent déjà de quoi il s’agit, mais j’aime bien que les gens viennent et mange peut-être un chou-fleur entier, une patate douce entière, deux artichauts, deux oignons sur quatre personnes … Vous avez mangé beaucoup de choses, vous avez mangé épicé, vous avez mangé aigre-doux, vous avez mangé du kimchi et autre chose, et là-bas, c’est quelque chose que vous n’auriez pas spécifiquement demandé. J’aime ça: que tu essayes quelque chose et dis “Ah … je n’imaginais pas que j’aimerais ça”, des détails sur certains plats de votre menu.

Depuis 2019, il fait partie d’Alimentiva (Creative Food), un groupe interdisciplinaire de professionnels dédiés à l’amélioration du développement physique, intellectuel et émotionnel grâce à l’alimentation.

Votre avis sur l’alimentation et les changements à apporter

Narda dit que le meilleur moyen de sortir du problème de la mauvaise alimentation est celui qui coûte le plus cher, mais pour cela il faut repenser le système de production: pour elle, l’animal doit être un condiment. “Si je fais un steak, je coupe le gras et l’utilise pour quelque chose, je ne le laisse pas.”

Sa position sur les aliments biologiques est claire. “Pour moi, les messages du type «il faut manger bio du jardin» ne vont pas. Je ne peux pas dire cela parce que des personnes compétentes qui vivent dans un appartement à Caballito m’écoutent et n’ont accès à aucun jardin ».

