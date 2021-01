PHOTO DE FICHIER: Un panneau de Wall Street est visible près de la Bourse de New York (NYSE) dans le quartier financier de New York, États-Unis, le 24 novembre 2020. REUTERS / Brendan McDermid

Par Devik Jain et Medha Singh

20 janvier (.) – Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets records mercredi alors que Joe Biden se préparait à assumer la présidence américaine, et l’action de Netflix a bondi après avoir annoncé qu’elle n’aurait plus à emprunter des milliards de dollars. dollars pour financer vos émissions de télévision et vos films.

* Les actions de Netflix ont bondi de 14% pour amener l’entreprise à une capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars.

* Biden, qui succédera mercredi en tant que 46e président des États-Unis peu après midi (17h00 GMT), perdra peu de temps à tourner la page sur l’ère Trump, ont déclaré des conseillers, signant une série de 15 actions exécutives sur des sujets variés. de la pandémie COVID-19 à l’économie et au changement climatique.

* “Il s’agit de la grande ouverture, de la mise en fonction de Biden. Ensuite, vous pourrez voir les bénéfices”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut.

* Le Dow Jones a gagné environ 57% en quatre ans depuis l’entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier 2017, contre un bond de 72% au premier mandat de l’administration Obama.

* Les paris sur un plan de secours en cas de pandémie plus large et des dépenses d’infrastructure plus élevées sous l’administration Biden et un Congrès contrôlé par les démocrates ont contribué à pousser les principaux indices boursiers américains à des sommets historiques ce mois-ci.

* Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 164,52 points, soit 0,53%, à 31 095,56 unités, tandis que le S&P 500 a gagné 36,94 points, ou 0,97%, à 3 835,85 unités. . Le Nasdaq Composite a progressé de 219,91 points, soit 1,68%, à 13418,23.

(Rapport de Medha Singh à Bengaluru; édité en espagnol par Janisse Huambachano)