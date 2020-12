L’actrice colombienne Natasha Klauss, qui a été une tendance ces derniers mois en raison de sa réapparition grâce au roman Pasión de Gavilanes, où elle joue “ Sarita ”, a à nouveau rempli les réseaux sociaux de commentaires pour ses dernières révélations en matière d’amour. Il y a quelques jours, il a publié la relation qu’il entretient avec Daniel Gómez, dont on ne sait pas grand-chose à ce jour, et a partagé une série d’images avec son petit ami avec ses partisans, alors qu’ils se rendaient à Santa Marta.

Mais ce n’était pas là, dans l’après-midi de ce 28 décembre 2020, l’actrice et femme d’affaires a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît en train de pleurer, de bonheur, alors qu’elle raconte comment son mec lui a demandé de l’épouser, «plus de surprises et de rêves inattendus compliments… Oui et mille fois oui. Je t’aime », a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le moment exact où Natasha entre dans une chambre d’hôtel à Santa Marta, entièrement décorée de roses et de ballons en forme de cœur, elle demande ce qui se passe, mais ne reçoit aucune réponse, en attendant , son petit ami fait semblant de ne rien savoir, mais quelques secondes plus tard, elle découvre un signe de “Marry Me” (Marry Me).

Après l’avoir partagé sur les réseaux sociaux, Klauss a assuré qu ‘«il avait déjà pleuré» avec la proposition et la surprise et qu’il ne pouvait pas croire ce qui s’était passé.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur leur relation, Lorsque l’actrice a partagé leur relation sur les réseaux sociaux, elle a commenté que la romance avait commencé pendant la pandémie et qu’elle était très reconnaissante de l’amour que l’homme lui avait donné.

«Un jour, un endroit, une fois, une histoire et un amour qui sont venus dans une pandémie. Merci de me montrer que tu peux bien m’aimer et je peux aussi aimer de la même manière, l’amour doit donner la tranquillité et la paix, c’est le meilleur signe que tu es au bon endroit pour que lorsque les tempêtes arrivent, la paix soit la base pour comprendre le turbulence et cette fois nous avons décidé de donner la priorité à Dieu sur nous… », a commenté Natasha à travers ses réseaux sociaux.

Qui est Natasha Klauss?

L’actrice colombienne est née à Cali, elle est la fille de parents uruguayens et de grands-parents italiens. Cependant, elle a grandi à Barranquilla, où elle a étudié la communication sociale – le journalisme, en l’alternant avec la danse, son rêve était d’être danseuse, mais à cause d’un accident, je ne peux pas continuer ce métier. Klauss dansait plusieurs heures par jour, son ménisque (feuille cartilagineuse située entre les os de certaines articulations, en particulier celui du genou) s’usait.

Vous avez subi une intervention chirurgicale et après cela, le médecin lui a dit qu’elle ne pouvait plus danser professionnellement et Natasha Klauss a dû renoncer à une bourse qu’elle avait gagnée.

À partir de ce moment, il a commencé à étudier le théâtre, avec lequel il a réussi à jouer plusieurs rôles dans des romans colombiens tels que La mujer en el sombra et A corazón Abierto, entre autres. Mais c’est jusqu’en 2003, alors qu’elle avait 27 ans, que son nom résonna dans toute l’Amérique latine grâce au rôle de ‘Sarita’ dans le roman de RTI, Passion des fauconsC’est alors que sa carrière a décollé et qu’il a commencé à faire des productions pour d’autres pays.

Voir également:

Le message émouvant avec lequel Paola Turbay a dit au revoir à son père

Le Carnaval des Noirs et des Blancs est prêt à célébrer sa version 2021 dans la virtualité