Peu importe la fin de cette histoire, le grand perdant est la gouvernance. Quiconque assume le 20 janvier prochain et “jure solennellement”, comme le prescrit la constitution, ne sera pas reconnu comme président légitime par la moitié du pays. Une partie de cela s’est produite en 2000 et 2016, mais la polarisation corrosive d’aujourd’hui – idéologique, culturelle et démographique – n’a guère de précédent dans l’histoire du pays. Cela ne présage rien de bon.

Vous pourriez choisir de confier toute la responsabilité à Donald Trump, c’est la simplification de la rigueur. Ou, au contraire, abordez le problème avec une perspective plus large, en comprenant qu’en fin de compte, Trump lui-même est une conséquence de cette polarisation. Cette seconde alternative donne plus de sens au chaos électoral actuel, car il mijote depuis un certain temps.

Les États-Unis sont une république robuste. Les institutions sont durables; régit la séparation des pouvoirs; une procédure régulière est efficace; les phrases ont une signification. Pour résumer les choses: les juges statuent et ils le font avec la constitution en main.

La démocratie, cependant, est dysfonctionnelle. Il ajoute partiellement, déforme et choisit à travers un système qui cycle après cycle reproduit et approfondit la polarisation. Ainsi «deux souverainetés» sont consolidées, le démocrate et le républicain. C’est pourquoi il n’y a pas de place pour un autre John McCain, le plus illustre des bipartisans.

Ce n’est même pas le fardeau du Collège électoral, une déviation du principe “une personne, une voix” compatible avec le fédéralisme rigoureux de l’arrangement constitutionnel, reflétant à son tour la crainte des pères fondateurs de la tyrannie de la majorité et l’abus qui en résulte puissance du centre.

D’autres écarts sont encore plus flagrants, notamment la pratique de repenser la carte électorale afin de perpétuer l’hégémonie territoriale d’un parti ou de l’autre, le «gerrymandering». C’est une conséquence de la cartellisation des partis, un duopole qui limite la concurrence (électorale), fixe les prix (votes) et partage le marché (politique). Les républicains contrôlent les États du sud, les démocrates le nord-est et l’Illinois.

Ainsi, cycle après cycle, l’élection finit par être décidée dans une poignée d’États, les «swing states». Les deux dernières élections, par exemple, en 2016 et 2020, ont été décidées par le mouvement pendulaire du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie.

Ces cartes sont conçues par la législature de l’État, qui change rarement de mains, reliant automatiquement les niveaux local et national. C’est pourquoi le taux de rétention des sièges à la Chambre des représentants a été supérieur à 90% au cours des dernières décennies, un chiffre comparable aux systèmes à parti unique.

Celui qui contrôle la législature «provinciale» dresse la carte des circonscriptions. En l’absence d’autorité électorale fédérale indépendante, les gouvernorats sont chargés d’organiser les élections, en confiant à leurs secrétaires d’État l’administration et la supervision du processus. Une recette pour le désastre, car sans neutralité, il ne peut y avoir de transparence.

En remontant à 2020, Trump a parlé de fraude, disqualifié par les médias et censuré par les entreprises de médias sociaux. La question de savoir s’il y a eu fraude ou non doit être déterminée par les tribunaux. Ce que l’on sait, c’est que l’opacité du système est une invitation à le faire. Entre autres surprises de mardi soir, le barrage d’enveloppes et le revirement brutal des contrôles qui les ont accompagnés devraient retenir l’attention au moins comme une anomalie statistique. La république forte est venue depuis longtemps au secours de la démocratie faible.

Mais ce fut une élection pas comme les autres, dans un pays sans précédent et à une époque qui n’est pas normale. A noter, les médias sont devenus une sorte d’autorité électorale, de procureur et de censeur à la fois. En fait, ils ont décerné la victoire à Biden en Pennsylvanie, et donc à la présidence, car des procédures judiciaires sont en cours dans cet État, l’une d’entre elles par le juge de la Cour suprême Samuel Alito lui-même.

La façon dont cette histoire se termine – comme un fait accompli ou avec une intervention judiciaire – sera inoffensive en termes de réparation de la gouvernance. Élection après élection, cela est corroboré par la carte électorale désagrégée au niveau du district. Se répète indéfiniment: des taches bleues sur les rives et du sud de Chicago dans la vallée du Mississippi, et de vastes étendues rouges entre les deux.

Ils sont l’expression électorale du pays des droits urbains, laïques, cosmopolites et de la quatrième génération contre le pays rural, religieux, nationaliste et du deuxième amendement, le droit de porter les armes. C’est le global contre l’arrière-pays, deux univers normatifs de plus en plus inconciliables. Le premier dit que c’est le pays des droits et de la liberté. Le second rappelle qu’il s’agit d’un pays d’origine confessionnelle, dont la liberté fondamentale est celle du culte.

Ils ont tous les deux raison, c’est la grande invention américaine aujourd’hui érodée. La détresse de la population rurale n’est pas très différente de celle des Afro-Américains dans les villes. Appauvris par une agriculture de moins en moins compétitive au niveau international, retardés par des inégalités croissantes, précaires face à l’emploi des immigrés et avec leur structure familiale dévastée par une pandémie, non pas du COVID-19 mais des opioïdes, ils se considèrent comme victimes de la mondialisation.

Dans une large mesure, ils le sont. Curieusement, ces mêmes conflits expliquent la montée du populisme américain à la fin du XIXe siècle, mouvement de contestation des paysans et petits producteurs du Sud contre les tarifs ferroviaires abusifs et l’usure des banques du Nord-Est. C’est similaire au demi-pays que Trump a cultivé. Il reste beaucoup de «trumpisme» après cette élection, mais la controverse juridique prend fin et se poursuit dans le futur.

La différence entre ceci et ce populisme est que le système politique ne creuse le fossé identitaire que tous les deux et quatre ans. En 2016, Hillary Clinton a qualifié les partisans de Trump de «panier de déplorables». L’arrogance des éclairés devient facilement une supériorité morale. Si c’est de nature morale, les inférieurs ne méritent pas les mêmes droits, peut-être ne méritent-ils même pas d’être représentés.

Eh bien, c’est ainsi qu’ils se sentent traités par l’élite politique traditionnelle dans les points rouges sur la carte. C’est certainement un pays de fête.