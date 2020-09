La course de chevaux présidentielle reste inchangée par les récentes manifestations – Joe Biden mène toujours le président Trump dans les mêmes marges au niveau national et dans l’État du champ de bataille du Wisconsin.

Voici pourquoi: bien qu’aucun des candidats n’obtienne des critiques élogieuses pour ce qu’ils ont dit à propos des manifestations, Biden est davantage perçu comme essayant de calmer la situation, tandis que le président est perçu par un peu plus comme encourageant les combats, plutôt que comme calmant les choses. Et la notion plus large selon laquelle la violence pourrait toucher «les banlieues» ne préoccupe guère ceux qui résident réellement en banlieue.

De plus, il s’agit également de l’approche de ces manifestations: à plus de deux contre un, les électeurs pensent que le moyen d’y mettre fin est de faire des réformes de la police et de lutter contre la discrimination, et non d’utiliser les forces de l’ordre pour punir les manifestants. Même les propres soutiens du président ne sont pas trop convaincus que cette dernière approche est meilleure.

Les électeurs voient les manifestations composées d’un mélange de manifestants bien intentionnés et de personnes à des fins plus destructrices, mais ils semblent faire la distinction entre les deux: entre les manifestants pacifiques – avec lesquels, les gens disent qu’ils peuvent s’identifier – et ceux qui détruisent des biens, avec qui ils ne peuvent pas. Et huit personnes sur dix dans les banlieues estiment qu’il est peu probable que des manifestations violentes se produisent là où elles vivent.

Plus généralement, c’est Biden qui détermine qui vous ferait vous sentir en sécurité. Il s’agit d’une mesure générale, qui ne concerne pas spécifiquement les manifestations, mais elle concerne les thèmes plus larges que les campagnes utilisent.

Mais si les manifestations n’ont pas déplacé la course, quelque chose d’autre pourrait encore alors que nous nous dirigeons vers l’automne: ce sont des comparaisons sur l’économie où cette course semble plus compétitive.

L’économie est un élément saillant: pour ceux qui ne soutiennent pas Biden, leur souci de ce que Biden ferait en matière d’économie – et non de ce qu’il ferait en matière de race ou de maintien de l’ordre – est au premier plan dans leur esprit.

Mais Biden mène à la capacité de gérer le coronavirus, et ses soutiens sont plus préoccupés par ce que Trump pourrait faire à ce sujet s’il gagne.

Parmi les électeurs qui disent que les manifestations sont un facteur majeur de leur vote, Biden et Trump courent même dans le Wisconsin – pas très différent du mois dernier. Au niveau national, Biden est en tête de ce groupe de cinq points.

Dans le Wisconsin et à l’échelle nationale, la gestion par Biden des récentes manifestations contre le traitement des Afro-Américains par la police reçoit une approbation légèrement plus élevée que celle du président Trump.

De plus en plus d’électeurs du Wisconsin voient dans les intentions de la plupart des manifestants une tentative de changer le traitement policier des minorités et de sensibiliser à la discrimination raciale. Les républicains diffèrent en ce qu’ils sont plus enclins à dire que les manifestants tentent de détruire des biens ou de renverser le gouvernement.

Vue d’ensemble: sur quoi porte l’élection?

Comme dans de nombreuses élections en place, les électeurs nous disent que 2020 ressemble encore beaucoup à un référendum sur Donald Trump, en bien ou en mal, en ce sens:

Lorsqu’on leur demande sur quoi ils votent, la rétrospective domine la prospective. C’est la performance de Trump au cours des quatre dernières années, plus que tout ce que Trump pourrait faire avec quatre autres, ou ce que Biden pourrait faire s’il gagne, que la plupart des gens nous disent que c’est avant tout dans leur décision. Cela est particulièrement vrai pour les républicains.

Pendant ce temps, les électeurs de Biden sont toujours largement motivés par l’opposition à Trump, encore plus que parce qu’ils aiment Biden. Bien qu’il y ait eu un petit mouvement à court terme sur ce sujet juste après la convention, le président est redevenu un point plus central dans leur réflexion.

La plupart des démocrates pensent que les choses vont mal en Amérique en ce moment et plus de huit sur dix d’entre eux pensent que le président Trump porte «beaucoup» de responsabilités à cet égard. De nombreux républicains estiment que les choses vont mal aussi, mais la plupart d’entre eux n’en tiennent pas le président responsable.

Comparer les candidats

Biden dépasse largement M. Trump sur les qualités d’avoir «le bon tempérament» et de «se soucier des gens». M. Trump est considéré comme ayant plus d’énergie. Et Biden continue de recevoir des critiques plus positives que M. Trump sur la façon dont il se gère personnellement.

Le coronavirus

Pendant ce temps, les réactions négatives à la réponse COVID de l’administration Trump continuent de façonner les votes, et les opinions publiques vont à l’encontre de nombreux arguments de l’administration.

Même si certains remettaient en question l’ampleur des décès, c’est la mesure relative qui compte: davantage estiment que les politiques de l’administration sont à blâmer pour avoir rendu l’épidémie pire que ce qui mérite d’être reconnu pour en avoir limité l’étendue.

Plus de décès auraient pu être plus bas, avec une planification plus précoce, qu’il n’aurait pu être plus élevé sans les mesures efficaces prises.

Et peut-être le plus inquiétant, avec près de vingt points, plus pensent que l’épidémie va empirer cet automne.

Mais tous ne voient pas le virus comme totalement lié à l’économie: seuls les démocrates pensent que l’économie ne peut pas se redresser tant que le COVID n’est pas sous contrôle. Les républicains sont très majoritairement en désaccord et les indépendants le font marginalement.

Les opinions des candidats se solidifient

M. Trump et Biden sortent tous deux de leurs conventions avec le soutien solide de leurs électeurs actuels, avec près de neuf sur 10 chacun disant que leur soutien est très fort, avec Biden un peu plus. Et à moins de deux mois des élections, la motivation à voter est élevée parmi les électeurs démocrates et républicains.

Biden maintient son avance sur M. Trump à l’échelle nationale et est également en avance dans le Wisconsin, comme il l’était début août, et son estimation est maintenant de 50%.

Biden continue d’avoir une avance à deux chiffres sur M. Trump avec les femmes, et la course reste serrée chez les hommes. Dans le Wisconsin, Biden a une avance de 9 points avec les femmes blanches, plus large que la marge de 2 points qu’Hillary Clinton avait en 2016. M. Trump maintient son avance avec les hommes blancs mais elle est plus étroite que cette marge de 2016.

Concernant les manifestations, les femmes électrices du Wisconsin (y compris les femmes blanches) donnent à Biden des notes plus positives que M. Trump sur la gestion des manifestations, tandis que les hommes ont tendance à donner au président des notes plus élevées.

Nous continuons de constater un fossé parmi les électeurs blancs par éducation, les diplômés d’université soutenant Biden et ceux sans diplôme soutenant M. Trump. Cependant, la marge de M. Trump dans ce dernier groupe est nettement inférieure à ce qu’elle était il y a quatre ans. Dans le Wisconsin, Trump a en fait perdu plus de terrain parmi les électeurs blancs non universitaires que parmi les diplômés des collèges blancs, ce qui est une des principales raisons pour lesquelles l’État penche actuellement démocrate.

À huit semaines des élections, les républicains sont plus susceptibles de dire que leur candidat fait suffisamment campagne que les démocrates ne le disent à propos du leur. Quatre démocrates sur 10 estiment que Biden ne fait pas assez campagne. La moitié des indépendants sont d’accord avec eux.

Ces enquêtes ont été menées pour le compte de CBS News par YouGov du 2 au 4 septembre 2020. Elles sont basées sur des échantillons représentatifs de 2 493 électeurs inscrits dans tout le pays et 1 006 électeurs inscrits dans le Wisconsin. Marges d’erreur pour les électeurs inscrits: National: +/- 2,4 points, Wisconsin +/- 3,7 points.

