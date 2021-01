Jusqu’à présent, la photo a un million 346 mille 457 likes et plusieurs commentaires pour faire l’éloge du célèbre (Photo: . / Omer Messinger / Archive)

Seulement 4 jours de 2021 ont suffi à l’actrice Salma Hayek pour montrer sa silhouette galbée et ravir ses followers avec une photo sensuelle en bikini. Le Mexicain de 54 ans s’est tourné vers les réseaux sociaux et a captivé les regards des habitants et des étrangers.

La femme Veracruz a été vue dans un maillot de bain licou marron cacao, qui mettait en valeur ses courbes spectaculaires et son ventre plat. Hayek n’a pas précisé où il se trouve dans le monde, mais il l’a fait Il a souligné qu’il profite des derniers jours dans un centre touristique paradisiaque et les jours ensoleillés.

Même s’il n’a écrit aucune description sur sa publication Instagram, la star hollywoodienne a accompagné sa tenue de lunettes de soleil en écaille de tortue et d’un collier en or brillant. Les images montrent une Salma détendue avec beaucoup d’amour-propre, également avec une attitude positive après un 2020 chaotique et dépassé par une pandémie de COVID-19.

En quelques minutes, la carte postale a attiré l’attention des plus de 16,8 millions de followers sur son réseau social. Jusqu’à présent, la photo a un million 346 mille 457 likes et plusieurs commentaires à louer le célèbre, qui a toujours fait preuve de solidarité avec les groupes vulnérables confrontés à des crises sanitaires à travers le monde.

La femme Veracruz a été vue dans un maillot de bain dos nu marron cacao (Photo: Instagram / @salmahayek)

“Sainte Vierge de Guadalupe”, “Belle Salma”, Comme du bon vin “,” Ton look est parfait “, Voici quelques commentaires que Hayek a reçus de ses disciples.

L’une des épouses et mères les plus sexy du show business a également montré son look avec un chignon décontracté et un rouge à lèvres rose discret.

Ces publications ne sont pas isolées, Eh bien, la semaine dernière, la même actrice a décidé de dire au revoir à 2020 avec une série de photographies de la nature et d’une plage paradisiaque d’origine inconnue.

Salma Hayek, comme la plupart des gens dans le monde, était sous abri chez elle en raison de l’arrivée de la pandémie, mais Il n’a pas perdu de temps et a cherché à se vider l’esprit avec des sorties sporadiques et des commentaires amusants sur les réseaux sociaux.

La femme Veracruz a toujours été fière de son âge (Photo: Instagram par Salma Hayek)

Sur les cartes postales qu’elle donne à ses fans, on peut lire une fière Salma de son âge et les dégâts que le temps a laissés sur son corps, comme des cheveux gris ou même de petites rides.

Cela a également surpris tout le monde quand Il a partagé plusieurs photographies de sa silhouette enviable à 54 ans et d’autres il y a plus de 20 ans. Il y a eu ceux qui ont décidé de faire l’éloge de l’actrice et ont déclaré qu ‘”il n’y avait aucune différence entre les deux photographies”.

Profiter du hashtag #tbt (retour jeudi) a publié deux photos prises il y a 20 ans dans un bikini marron qui mettait en valeur sa silhouette élancée de jeunesse et sa parfaite condition physique à 33 ans.

Il y a quelques jours, la Mexicaine a célébré que son compte Instagram dépassait 16 millions d’abonnés (Photo: Instagram par Salma Hayek)

L’actrice a rappelé les photographies en bikini marron qu’elle a prises il y a plus de 20 ans, Mais maintenant, elle les a imités en portant une tenue aquatique complète, et bien que cette fois elle porte plus de tissu, sa silhouette sensuelle n’a pas perdu de son impact.

Il faut se rappeler qu’en plus de célébrer la vie, Hayek se démarque par son influence et son pouvoir de rassemblement, depuis quelques jours La native de Coatzacoalcos a célébré que son profil Instagram avait atteint 16 millions d’abonnés, un nombre qui la place parmi les femmes latines les plus populaires dudit réseau social.

