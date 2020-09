Un marin a été sauvé par les garde-côtes japonais

Les garde-côtes japonais ont sauvé une personne d’un cargo qui aurait coulé lors d’un typhon avec plus de 40 membres d’équipage et 6000 bovins à bord.

Le membre d’équipage, qui a été retrouvé à la dérive dans un gilet de sauvetage, a déclaré que le navire avait chaviré.

Le Gulf Livestock 1 a envoyé un signal de détresse depuis la mer de Chine orientale après avoir été rattrapé par le typhon Maysak.

La recherche du reste de l’équipage et du navire se poursuit mais n’a jusqu’à présent pas réussi à trouver plus de survivants.

L’équipage du cargo comprend 39 marins des Philippines, deux de Nouvelle-Zélande et deux d’Australie.

Qu’est-il arrivé au navire?

Selon les garde-côtes japonais, l’homme secouru fait partie de l’équipage philippin, qui a déclaré que le moteur du navire était tombé en panne avant de chavirer après avoir été touché par une vague.

Eduardo Sareno, l’officier en chef du navire âgé de 45 ans, a déclaré que l’équipage avait reçu l’ordre de mettre des gilets de sauvetage et qu’il avait sauté à l’eau.

Il a dit n’avoir vu aucun autre membre d’équipage avant d’être secouru.

L’épouse de M. Sareno a déclaré à la BBC qu’il lui avait parlé depuis un hôpital pour lui dire qu’il était en sécurité.

Les garde-côtes japonais ont publié ces photos du sauvetage

Le Gulf Livestock 1 a quitté la Nouvelle-Zélande le 14 août en direction de la Chine, le voyage devant durer 17 jours, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande.

Mercredi soir, le navire a envoyé un appel de détresse depuis les eaux à l’ouest de l’île d’Amami Oshima, dans le sud-ouest du Japon.

Le département philippin des affaires étrangères a déclaré que son consulat dans la ville japonaise d’Osaka «surveillait la situation et coordonnait» avec les autorités.

Les garde-côtes japonais « lancent une deuxième mission de recherche et de sauvetage avant l’arrivée prévue du typhon », a-t-il indiqué dans un communiqué de presse.

Carte

Liezel Pitogo, 38 ans, a parlé pour la dernière fois à son mari Lindon, un marin sur le navire, mardi soir.

Il a dit qu’ils se rendaient en Chine mais qu’ils étaient un peu inquiets pour la météo, a-t-elle déclaré à la BBC, s’exprimant depuis la province de Quezon aux Philippines.

« Son téléphone était inaccessible mercredi », a déclaré Mme Pitogo. «Je pensais que c’était juste un problème avec le signal erratique quand ils sont en mer, mais j’ai vu un message Facebook de la femme d’un marin à propos d’un cargo qui avait disparu, alors j’ai commencé à contacter et à demander à certaines des autres épouses.

L’histoire continue

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déclaré qu’elles fournissaient une assistance consulaire aux familles de leurs membres d’équipage.

Le Gulf Livestock 1 est un cargo de 139 m battant pavillon panaméen construit en 2002.

Les vents violents et les pluies torrentielles du typhon qui frappe la région entravent les efforts de recherche.

Quelle est la puissance du typhon?

Après avoir traversé la mer de Chine orientale, le typhon Maysak, du nom d’un arbre cambodgien, a touché terre jeudi matin dans la ville portuaire sud-coréenne de Busan, avec des vents de 140 km / h (87 mph).

Au moins deux personnes auraient été tuées dans la ville. L’une était une femme dont la fenêtre de l’appartement avait été brisée par la force du vent.

Des conteneurs ont été ballottés par le typhon sur une jetée de Busan

Un autre homme de Busan serait tombé mort du toit de sa maison. L’agence de presse Yonhap a rapporté qu’il avait réparé une fuite.

Plus de 2 200 personnes ont été évacuées vers des abris et environ 120 000 foyers sont restés sans électricité dans la région touchée. Le vent et la pluie ont inondé les rues de Busan.

Les vols ont été annulés et les ferries suspendus. Maysak est l’une des tempêtes les plus fortes à avoir frappé la région depuis des années. Il se déplace vers le nord et a fait un deuxième débarquement à Kimchaek en Corée du Nord, avant de s’affaiblir en se dirigeant vers le nord-est de la Chine.

La télévision nord-coréenne a montré des terres agricoles inondées.

La tempête survient après que la péninsule coréenne a subi un été de moussons et d’inondations généralisées. Un autre typhon – Haishen – se forme au sud du Japon et devrait frapper la côte coréenne lundi.