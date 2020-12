“Si imparfait”, a été présenté Nazarena Vélez sur son compte Instagram avec une vidéo d’elle dansant en bikini, à l’air naturel, sans filtre ni maquillage. Le texte se poursuit par une réflexion sur son corps et ce qu’il lui en a coûté pour s’accepter tel qu’il est.

«Je n’ai jamais pensé que je pourrais réussir à rire de quelque chose qui me rendait gêné et me faisait tellement mal: mon corps. J’ai tellement détesté chaque vergeture chaque puits de cellulite …“L’actrice a révélé et poursuivi:” Mais nous y sommes. plus grand, plus vécu et souffert, réalisant que quelque chose a été appris au cours de cette vie».

Puis il a invité: “Venez voir mes défauts, je vous assure que rien de tout le laid que vous pouvez dire ne peut être pire que tout ce que j’ai dit et fait moi-même. Apprendre à m’accepter », De plus, il a invité ses followers à raconter leurs expériences:« Et toi mamurri, comment t’entends-tu avec ton corps? ».

«Belle mienne», écrit Barbie Vélez et elle a été l’une des premières personnes à commenter le message, qui était rempli de messages de femmes qui la soutiennent: «Quand les femmes retrouveront notre corps, nous changerons le monde», «Nous devons apprendre à être moins dur avec nous-mêmes et à nous accepter tels que nous sommes. Je te félicite. Tu es belle et authentique dans les paroles et les actes “,” La plus belle chose est l’amour envers soi-même “,” Avant je n’achetais pas de nouveaux vêtements avant de perdre du poids en guise de “punition” pour avoir pris du poids. J’ai arrêté de le faire. Je prends soin de moi mais je suis dépensé en kilos, je m’achète de beaux vêtements pareil, la jouissance est là aujourd’hui “et” Bella Naza … tu es une bombe. Je n’ai jamais été consciente de mon corps, je suis ce que je suis. Maintenant je suis maman pour la deuxième fois et je porte un bikini sans col , nous devons nous aimer et prendre soin de nous ».

Il y a quelques jours, dans une interview avec Télé-exposition, la mère de Barbie, Gonzalo et Thiago a déclaré: «Les amphétamines m’ont pris pendant 10 ans. J’ai toujours eu une guerre avec mon corps: je me détestais, j’avais l’air grosse, je n’aimais pas ça, j’avais l’air de la cellulite. À 19 ans, j’étais mère et j’ai commencé à avoir des vergetures. J’ai toujours eu du mambo. Je n’ai pu me réconcilier qu’après la mort de Fabian. J’ai compris que j’étais en train d’inventer ou que j’allais finir par mourir, et je ne pouvais pas faire ça à Titi. C’était vraiment difficile ».

“J’ai pris plus de 30 comprimésIl a mélangé des anxiolytiques et des choses très fortes, en plus des amphétamines. C’est seulement maintenant que j’ai commencé à dormir sans pilules. J’essaye, mais je m’endors à quatre heures trente du matin. Je suis resté avec un trouble. On ne parle pas des amphétamines comme il se doit. Il est très honteux de dire que vous vous remplissez pour perdre du poids », dit-il. Il a également assuré que «la pire pandémie du pays est la gordofobie».

Les coups de la vie lui ont fait penser: «Tout s’est déchaîné sur moi lorsque la bagarre avec Moria a eu lieu en 2009. Je dois aller voir un psychiatre, ils m’ont presque admisMes parents ont dû signer pour prendre le relais car j’avais 10 ans de dépendance aux amphétamines. Il y a eu un très gros clic. J’étais enceinte de Titi, j’avais pris environ 110 kilos et j’ai pensé à reprendre des pilules. En bon toxicomane, j’ai pensé: «Je prends Titi uniquement pour perdre du poids et c’est tout.

“ Puis Jasmine meurt et quand j’ai vu la souffrance de mes parents et de ma famille, c’était énorme. Je ne pouvais pas quitter ma mère et mon père. J’ai retardé une pièce, j’étais enceinte et je ne me souciais même pas de la grossesse. Là, j’ai dit: “Je ne peux pas être un tel fils de pute pour continuer à prendre des pilules et causer de telles douleurs en étant conscient, à mes enfants, à mes parents.” Là, j’ai dit: «Au revoir». Puis Fabián a fini de me montrer que la chose la plus déchirante qui puisse arriver à une famille est de perdre un être cher. Il faut donc essayer de rester ici aussi longtemps que possible. Plus quand vous avez des enfants », se souvient-il.

