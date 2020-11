Ce vendredi, NBC News projette Joe Biden comme le vainqueur apparent en Géorgie et le président Donald Trump comme le vainqueur en Caroline du Nord. Biden a été projeté comme président élu samedi dernier après une élection très serrée. Trump n’a pas encore accordé la victoire à Biden.

Ainsi, le démocrate ajoute 16 voix électorales, étendant son avantage sur l’actuel président. Actuellement, Biden accumule 306 votes électoraux, tandis que Trump en a 232, après avoir obtenu les 15 votes en litige en Caroline du Nord.

En Géorgie, avec 99% des voix comptées, les chiffres placent Biden avec 49,5% (2 472 154 voix), avec un avantage de 14 152 voix (0,3%) sur le républicain qui en détient 49,2% (2 458 002 voix). Biden est le premier démocrate à s’imposer dans cet État depuis 1992.

Il convient de noter que les autorités électorales de Géorgie, à compter de ce vendredi, procèdent à un recomptage manuel de tous les bulletins de vote dans tout l’État en raison de la proximité du concours. Le recomptage manuel des près de cinq millions de voix et, une fois que tous les comtés ont certifié leurs résultats, devrait se terminer à minuit le mercredi 18 novembre. Les lois des États indiquent que les votes doivent être comptés à nouveau lorsque la marge de différence est inférieure à 0,5%

Pendant ce temps, en Caroline du Nord, le président Trump a accumulé 50% (2754103) des préférences, ce qui représente un avantage de plus de 73000 voix sur Biden qui a obtenu 48,6% (2680501) des voix alors que 99% étaient déjà comptés.

Biden a atteint le plus grand nombre de votes au collège électoral le samedi 7 novembre, dont 270 sur un total de 538 sont nécessaires, selon les projections de NBC News. Cependant, le président Trump n’a pas encore concédé la victoire.

De cette manière, Biden a couronné une campagne électorale ardue contre son adversaire, le président Donald Trump, qui a demandé sa réélection au milieu d’une pandémie qui a en partie travaillé contre lui, à la fois politiquement et personnellement, après avoir contracté le virus en octobre. .

“Etats-Unis, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays”, a été sa première réaction sur Twitter samedi après avoir entendu la projection en tant que président élu Biden sur Twitter, avec une vidéo de diverses personnes à travers le pays et avec le chanson de “America the beautiful” de Ray Charles.

Quelques heures plus tard le même jour de Wilmington, Delaware, et devant des centaines d’adeptes, il a promis de gouverner dans le but d’unifier le pays et a appelé à la fois les partisans de Trump et les membres du Congrès républicains et démocrates à surmonter les différences.

“Pour progresser, nous devons arrêter de traiter nos adversaires comme des ennemis, ce sont des Américains (…) Il est temps de guérir aux Etats-Unis”, a-t-il déclaré.

Joe Biden deviendra président à l’âge de 78 ans et après avoir dépassé les 74 millions de voix, selon les dernières projections de NBC News.

Une carrière politique de près de 50 ans

L’ancien vice-président qui a accompagné Barack Obama dans ses deux mandats, a surpassé Trump dans des États clés qui ont finalement fait pencher la balance dans les votes du collège électoral.

Avocat de profession, Biden, qui aura 78 ans le 20 novembre, deviendra le 46e président des États-Unis lors de sa prise de fonction le 20 janvier 2021.

Cette grande étape de sa carrière dans la fonction publique marque le jalon le plus important de sa vie consacrée à la politique, avec près de 47 ans répartis entre le Sénat et la vice-présidence.

Suite à son investiture en janvier, Biden devra faire face à plusieurs défis, notamment ceux liés à la pandémie qui a déjà tué plus de 230000 Américains.

Le nouveau président serait aux prises avec les limites des pouvoirs fédéraux lorsqu’il s’agit d’imposer des exigences en matière de port de masque et sera probablement confronté à la réticence des républicains qui pourraient s’opposer à des dépenses supplémentaires.

“Il n’y a pas de baguettes magiques”, a déclaré le Dr Joshua Sharfstein, vice-doyen de la santé publique à l’Université Johns Hopkins et ancien directeur du département de la santé du Maryland, qui a récemment informé Biden de la réouverture des écoles pendant la pandémie.

“Ce n’est pas comme si vous aviez une élection et que le virus s’était propagé”, a ajouté Sharfstein.

La gestion du coronavirus par Biden prend une nouvelle urgence à un moment où il y a des pics de cas à travers le pays. Les cas confirmés par jour augmentent dans 47 États et les décès sont en hausse dans 34, selon les données de Johns Hopkins.

Les premiers jours de l’administration Biden seront consommés par une réponse à la pandémie. “Mes amis, notre travail commence par le contrôle du coronavirus”, a déclaré Biden dans le discours du Delaware. “Notre plan sera basé sur la science.”

Un plan de relance économique de 3 milliards de dollars qui a été adopté par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a bloqué au Sénat, où les républicains détenaient la majorité.

Biden a qualifié les sénateurs républicains de “stupides” pour ne pas avoir adopté cette mesure, mais il n’a proposé aucun paquet complet de sa part.

Au lieu de cela, il a déclaré que le Congrès devrait adopter un paquet de 30 milliards de dollars pour aider à rouvrir les écoles et a proposé un plan économique de 700 milliards de dollars.

Mais ce plan ne se concentre pas uniquement sur le coronavirus et comprend des dispositions visant à stimuler des industries comme la fabrication afin de créer des emplois et d’aider à relancer l’économie lorsque la pandémie commence à se calmer.

Biden veut également déclarer les ouvertures d’écoles une «urgence nationale» et accéder potentiellement à des milliards de dollars supplémentaires en aide aux catastrophes de la part de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Biden prépare maintenant son équipe à la transition du pouvoir et rassemble son cabinet pour faire face aux défis qui l’attendent au cours des quatre prochaines années, malgré le fait que Trump maintient toujours des accusations non fondées de fraude électorale présumée.