Même, Au milieu des vacances de décembre, la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum continue d’insister pour que la population de Mexico ne quittez pas vos maisons et ne pas tenir de réunions.

Le président a d’abord partagé l’émission “Hope at Home”, une série d’activités culturelles sera à la télévision du 24 décembre au 10 janvier, jour de la fin du feu rouge dans la capitale du pays.

“Pour ne pas sortir et rester avec la famille, @ Capital_21 a préparé #EsperanzaEnCasa. Un programme d’activités culturelles et de concerts, du 24 décembre au 10 janvier 2021. Reportons les vacances; célébrons uniquement avec ceux qui vivent à la maison », a-t-il tweeté.

Quelques heures plus tard, le président a demandé au public de ne pas tenir de réunions, car il a été prouvé que c’était la cause de nombreuses infections. Et il a demandé l’aide des gens pour qu’il puisse arrêter la courbe.

«Je sais que nous sommes là depuis longtemps, mais cette fois, n’organisons ni fêtes ni posadas. Il est prouvé que lors des réunions, les mesures sont assouplies et de plus en plus d’infections se produisent. Nous devons arrêter la courbe de contagion et ce n’est qu’en prenant soin les uns des autres que nous y parviendrons”, Exprimé à côté du hashtag #JuntosVamosASalirAdelante.

Pour l’instant, la présidente a déclaré qu’elle était ravie d’avoir été présente lors de la première vaccination COVID-19 à la fois dans le pays et sur le continent.

“Ravi d’assister aux premiers vaccins contre le COVID-19 dans notre pays. Recu María Irene Ramírez Infirmière spécialisée et Dr Fernando Molina de thérapie intensive à l’hôpital général Rubén Leñero. La santé est un droit. Vaccination universelle et gratuite », a-t-il exprimé à travers son réseau social.

Ce matin, le début de la vaccination contre le virus SRAS-COV-2 a été effectué à l’hôpital général du Mexique, le Dr Eduardo Liceaga, en présence du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum et du sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

María Irene Ramírez, chef des soins infirmiers à l’unité de soins intensifs de l’hôpital «Rubén Leñero» de Mexico, est devenue la première Mexicaine à recevoir le vaccin historique.

Freiner la courbe

Le gouvernement CDMX a indiqué que dans l’intention d’arrêter les cas de contagion dans la capitale, il s’était fixé comme objectif d’appliquer 20 000 tests quotidiens. Une fois les infectés détectés, ils sont immédiatement isolés pendant une période de 15 jours.

De plus, ils reçoivent un kit médical, alimentaire et économique, ainsi qu’un suivi médical et stratégique jusqu’à leur amélioration.

Vendredi dernier, le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, en coordination avec les dirigeants de l’État du Mexique, Alfredo del Mazo, et le CDMX, Claudia Sheinbaum, a lancé un appel urgent aux citoyens pour qu’ils restent chez eux, dans le but de réduire la vague de contagion et de décès causés par la pandémie COVID-19.

López-Gatell a rappelé que seules les activités essentielles seront maintenues à partir de ce samedi 19 décembre et jusqu’au 10 janvier prochain. La population doit rester confinée pour éviter davantage d’infections dans la vallée du Mexique.

“Nous aurons une suspension temporaire des activités économiques, mais les activités essentielles continueront. A partir de demain, ils doivent fermer», A-t-il souligné.

En ce sens, il a souligné que les activités autorisées sont: la vente de nourriture comme service de livraison, les services funéraires, financiers, de télécommunications, de construction, entre autres, qui doivent suivre les protocoles sanitaires établis depuis le début de la pandémie.

