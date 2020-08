Rudy Giuliani, ancien maire de New York, a approuvé le président Trump lors du RNC jeudi.

Transcription vidéo

RUDY GIULIANI: Bonsoir. Je m’appelle Rudy Giuliani. Et je suis l’ancien maire de New York. En 2013, ma ville a élu maire un démocrate progressiste autoproclamé. New York, autrefois décrite comme la capitale américaine du crime, était devenue au milieu des années 1990 la grande ville la plus sûre d’Amérique. Aujourd’hui, ma ville est sous le choc. Les meurtres, les fusillades et les crimes violents augmentent à des pourcentages jamais vus dans le passé.

Nous assistons au retour des émeutes et des pillages. Lors des émeutes, ce maire démocrate, comme d’autres, a souvent empêché la police de procéder à des arrestations. Et même lors des arrestations, les AD libéraux et «progressistes» relâchent les émeutiers pour ne pas perturber les émeutes. Les New-Yorkais se demandent, comment avons-nous été submergés par le crime si rapidement et décliné si vite? Ne laissez pas les démocrates faire à l’Amérique ce qu’ils ont fait à New York.