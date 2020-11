15 minutes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a insisté, dans une interview publiée ce vendredi, sur le fait qu’il était capable de renverser les résultats électoraux, après que les projections médiatiques donnent comme vainqueur son rival, le démocrate Joe Biden , et a averti: “Ne pariez jamais contre moi.”

Lors d’une conversation avec le journal The Washington Examiner, le président était convaincu qu’il gagnerait les 270 délégués du Collège électoral dont il aurait besoin pour maintenir la présidence, malgré le fait que les médias traditionnels du pays aient donné à Biden le vainqueur samedi dernier.

Trump a offert son point de vue sur la situation dans plusieurs États clés où, selon lui, il a encore une chance de changer les choses. Cependant, il n’a pas prouvé qu’il pouvait le faire.

“Nous allons gagner le Wisconsin. L’Arizona sera réduit à 8 000 voix, et si nous pouvons faire un audit des millions de voix, nous trouverons facilement 8 000 voix. Si nous pouvons faire une inspection, nous serons en bonne forme là-bas”, a déclaré le président.

Il a prédit qu’il gagnerait également en Géorgie: “Parce que maintenant nous sommes 10 000, 11 000 voix en dessous, et nous avons un décompte manuel.”

La Géorgie a commencé ce vendredi le recomptage manuel de tous les votes émis lors des élections du 3 novembre, compte tenu de la faible marge du premier décompte. Biden a 14 000 voix en sa faveur parmi les 16 délégués de cet état.

Concernant le Michigan et la Pennsylvanie, où les médias ont également donné la victoire aux démocrates, Trump a souligné qu’il s’agissait de «grands États». En outre, il a souligné sa stratégie de protestation contre le fait que ses observateurs de campagne n’étaient pas toujours en mesure de suivre de près l’examen.

“Ils n’ont pas laissé nos observateurs et observateurs électoraux regarder ou observer”, a déclaré le président sortant. “C’est important. Ils auraient dû rejeter ces votes qui se sont produits dans les moments où (les observateurs de Trump) n’étaient pas là. Nous sommes allés au tribunal et le juge leur a ordonné de revenir, mais c’était au bout de deux jours et des millions de votes auraient pu passer, des millions, et nous sommes 50 000 en baisse. “

Au moment où il estime qu’il sera en mesure de renverser la situation autour des résultats des élections, Trump a répondu: “Je ne sais pas, probablement deux semaines, trois semaines”.

Trump n’a pas encore reconnu sa défaite et a affirmé pendant des jours qu’il y avait eu fraude aux élections.

En ce sens, le président sortant a réitéré ces accusations ce vendredi via Twitter.

“Pendant des années, les démocrates ont prêché à quel point nos élections avaient été dangereuses et truquées. Maintenant, ils réclament le travail merveilleux que l’administration Trump a fait pour faire de 2020 les élections les plus sûres. En fait, c’est vrai, sauf pour ce que Les démocrates l’ont fait. Des élections truquées! “” A pleuré Trump.

Pendant des années, les Démocrates ont prêché à quel point nos élections étaient dangereuses et truquées. Maintenant, ils disent quel travail merveilleux l’administration Trump a fait pour faire de 2020 l’élection la plus sûre de tous les temps. En fait, c’est vrai, sauf ce que les démocrates ont fait. Élection truquée! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2020

Ce message a été étiqueté par Twitter avec un avertissement “cette allégation de fraude électorale est contestée”. Un clic sur l’étiquette a révélé une série de tweets des médias parlant de la faible possibilité de fraude électorale aux États-Unis.