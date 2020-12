(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé ce dimanche à Quintana Roo que “la décision était prise” de démarrer la construction de l’aéroport de Tulum, qui sera en charge du Secrétariat de la Défense nationale, le Secrétariat de Marina, a-t-il indiqué.

En outre, le président a annoncé que l’aéroport Felipe Ángeles, de Palenque, Chetumal et Tulum, ainsi que trois sections du train maya, seront gérées par une société dépendant des forces armées.

“De Tulum à Palenque, qui sont trois sections du train, plus l’aéroport de Tulum, l’aéroport de Chetumal et l’aéroport de Palenque, et l’aéroport de Felipe Angeles à Mexico, il est géré dans une entreprise qui dépend des forces armées », a-t-il indiqué.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Lors de la signature de l’accord du programme régional d’aménagement du territoireLópez Obrador a expliqué que le but de cette disposition est de financer les pensions et les retraites des soldats et des marins. ,

“Dans un souci de bonne gestion du train, de l’aéroport, et que les bénéfices de cette société sont destinés à renforcer les finances des retraités et retraités des forces armées, aussi bien le secrétaire à la Marine que le secrétaire à la Défense », a déclaré le président.

Information en développement …