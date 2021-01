Le criminel a offert de gros avantages à un client pour échanger sa carte de crédit et plus tard l’arnaquer. Crédit: Caracol News

Bien que l’on sache qu’en cette période de pandémie les crimes ont considérablement augmenté, de nouvelles formes de vol apparaissent chaque jour inventé par des criminels qui mettent leurs victimes éventuelles à l’épreuve, et retrouvent ainsi un innocent qui ne prévoit pas le vol ou la fraude dont il sera l’objet.

Au cours des dernières heures, un cas a été connu où, sans avoir besoin d’infliger des violences, une femme a été victime du vol de sa carte de crédit, la nouvelle méthodologie adoptée par l’escroc était de se faire passer pour un travailleur de Banco Davivienda afin d’offrir des avantages attractifs qui étaient facilement acceptée par les femmes.

Les événements se sont produits dans le quartier El Salitre de la ville de Fontibón, comme révélé par Noticias Caracol, un criminel a contacté une femme en l’appelant directement sur son téléphone personnel et en se faisant passer pour un fonctionnaire de Davivienda. Une fois qu’ils ont entamé une conversation, le sujet qui a passé l’appel a offert des avantages au client de la banque et a fait valoir que sa carte de crédit actuelle n’était plus utile, alors ils allaient chez elle pour la changer.

Dans son innocence, la personne a accepté car il n’aurait pas à quitter son domicile et ils allaient lui donner une carte complètement nouvelle, ce qu’il n’aurait jamais imaginé, c’est qu’il était tombé entre les mains de criminels.

Une fois arrivée à son appartement, la travailleuse présumée a montré des papiers à en-tête où figuraient les données du client et lui a remis une nouvelle carte. Il a également reçu la carte apparemment endommagée et a fait semblant de la détruire, mais il en a gardé la puce de sécurité.

La surprise est venue plus tard, car selon le fils de la victime a raconté le même journal télévisé, Au cours de la journée, des messages sont arrivés sur le téléphone portable de la femme, où étaient enregistrés les différents achats de grande valeur effectués avec la carte.Celles-ci ont été menées dans des établissements tels que Homecenter et Éxito, mais ce n’était pas tout, selon la version de l’homme, les criminels en ont profité et Ils ont fini par manger aux dépens de la famille touchée, car un achat d’un poulet a été signalé pour une valeur de 15000 pesos..

Au total, le vol représente plus de 10 millions de pesos, ce qui était le quota approuvé sur la carte, les questions des personnes concernées portent sur la raison pour laquelle les criminels avaient toutes les données de la femme dans des documents bancaires “ officiels ”. Ils demandent de l’aide pour que l’entité clarifie ce qui aurait pu se passer et définit s’ils doivent ou non payer la valeur volée. Davivienda n’a pas encore commenté la question.

