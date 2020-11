La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le ministre argentin de l’Économie, Martin Guzmán

le Le ministère de l’Économie se prépare à recevoir une nouvelle délégation du Fonds monétaire international qui, comme ils l’avaient prévu lors de leur visite précédente, revient en novembre.

Sources de l’organisation internationale de crédit confirmées à Infobae que le voyage des techniciens est assuré pour ce mois-ci mais qu ‘”il n’y a toujours pas de date fixe” pour le débarquement en Argentine. Mais, du gouvernement national, ils ont indiqué à ce média que la date d’arrivée serait au cours de la deuxième quinzaine. Plus précisément en quinze jours seulement, le 17 novembre.

La mission du FMI repartira sur le sol argentin mais cette fois-ci avec un ministre de l’Économie, Martin Guzman, mandaté par le président Alberto Fernandez en pleine maîtrise de la politique de change et au milieu d’un processus de mesures avec lequel il cherche à calmer les différents prix du dollar.

De plus, il le fera à un moment où le Sénat de la Nation, qui demain entame le débat en commission du Budget 2021, pour ce qui fait supposer qu’il sera approuvé avec la délégation du Fonds suite à la discussion parlementaire dans le pays.

Le directeur du Département de l’hémisphère occidental du Fonds monétaire international (FMI), Alejandro Werner

La question qui plane sur cette nouvelle mission est de savoir quel sera l’objet de la visite cette fois. D’une part, le gouvernement cherche à accélérer la discussion et à tenter de parvenir à un nouvel accord avant la fin de l’année. Mais cela serait complexe à obtenir puisqu’ils estiment que les techniciens qui arriveront dans le pays seront aux alentours de 15 jours, ce qui signifierait qu’ils devront émettre un rapport rapide à l’annuaire et celui-ci émettra un avis en décembre, un mois dans lequel il y a plusieurs jours de vacances. pour les vacances.

Le plan B est de pouvoir s’entendre le plus rapidement possible en 2021 pour pouvoir arriver avec le plus d’oxygène possible jusqu’en mars de l’année prochaine – en spéculant que l’accord pourrait avoir de nouveaux décaissements de fonds – c’est-à-dire lorsque la liquidation de la récolte est accélérée et le secteur agro-exportateur devrait liquider une partie de ses dollars.

Mais après les mesures qui sont prises concernant le marché des changes – aujourd’hui le ministère de l’Économie a annoncé qu’il réduirait le niveau d’émission – et que maintenant que Guzmán est celui qui concentre les décisions de politique monétaire, la réunion pourrait avoir comme axe en plus de la le budget pour l’année prochaine et les ajustements qu’il comprend et le nouveau programme que l’on cherche à signer une nouvelle entente; une révision de l’Article IV, qui est celui qui indique que le Fonds exercera «une surveillance rigoureuse des politiques de taux de change des pays membres et adoptera des principes spécifiques qui les guident tous en ce qui concerne ces politiques».

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et un soutien politique qui jusqu’à présent ne s’est pas cristallisé dans un accord

Les sources gouvernementales consultées indiquent que “pas nécessairement” la prochaine mission inclura un examen de l’Article IV et assurera que “pour l’instant on n’en parle pas” dans les conversations entre le Ministère de l’Economie d’Argentine et le Fonds.

Il y a quelques jours, le chef du Département de l’hémisphère occidental du Fonds monétaire international, Alexander Werner Il avait déclaré que le gouvernement argentin “est en train d’annoncer des mesures supplémentaires qui forment un programme à moyen terme cohérent et cohérent qui réalise cet équilibre entre continuer à soutenir la reprise, mais jeter les bases de la durabilité macroéconomique”.

Werner avait confirmé la visite en Argentine mais n’avait pas voulu fournir de détails à ce sujet. Il a seulement évoqué la baisse des prix des obligations du swap de dette réalisé par le pays, notant que, si initialement les valeurs des titres s’étaient redressées, la baisse qu’elles montraient était en partie une conséquence de «l’incertitude sur les politiques nationales ».

