Empathie. C’est ce que le musicien a demandé Neil Young à la société concernant les citoyens qui ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis à Washington, DC, la semaine dernière.

Pour le compositeur canadien, les critiques faites aux voleurs du Capitole sont une erreur, car elles renforcent l’objectif principal de Donald Trump: polariser le pays.

Pour l’ancien chef de Buffallo SpringfieldCes personnes sont victimes de cette doctrine, elles ont été manipulées et il a été considéré que seule l’empathie peut se réconcilier.

“Je ressens de l’empathie pour les personnes qui ont été tellement manipulées et dont les croyances ont été utilisées comme armes politiques. Je peux être parmi eux. J’aimerais que les nouvelles sur Internet aient deux visages. Les deux côtés représentés dans les mêmes programmes. Les médias sociaux, entre les mains de personnes puissantes et influentes, qui amplifient les mensonges et les mensonges, paralysent notre système de croyance, nous retournant les uns contre les autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons trouver le chemin du retour », a-t-il écrit sur son site Internet.

Des groupes pro-Trump prennent d’assaut le Capitole à Washington (Jason Andrew / The New York Times)

Young a été un fervent critique de Trump tout au long de son mandat. La principale confrontation est venue de l’utilisation politique par Trump de ses chansons lors d’une série de rassemblements. L’artiste a poursuivi le président de l’époque, mais l’affaire a été rejetée par la justice. Il a donc réajusté sa chanson Looking for a Leader (de son album de 2006 Vivre avec la guerre) pour le ridiculiser.

De plus, dans son nouveau message, il a assuré que Trump “avait trahi le peuple, exagéré et amplifié la vérité pour promouvoir la haine”.

«Le ressentiment envers le Parti démocrate parmi les insurgés de Capitol Hill était endémique. Nous n’avons pas besoin de cette haine », a-t-il écrit. «Nous avons besoin de discussions et de solutions. Respect des croyances des autres. Je ne déteste pas… Avec les réseaux sociaux, les problèmes deviennent des armes psychologiques et sont utilisés pour accumuler la haine en soutien d’un côté ou de l’autre. C’est ce que Donald J. Trump a en héritage. “

Dans sa déclaration, il note également que «certaines des personnes qui ont pris d’assaut le Capitole étaient des policiers, et on leur a donné une entrée pacifique en montrant leur insigne. J’ai été surpris de voir le drapeau confédéré flottant à l’intérieur de la chambre, la destruction et le manque de respect. Mais surtout je me sentais mal pour le peuple ».

Un partisan de Donald Trump, identifié comme Richard Barnett, est assis au bureau de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, après avoir pris d’assaut le Capitole américain lors de manifestations le 6 janvier, à Washington (États-Unis). . / JIM LO SCALZO

Il a également critiqué le «double standard» qu’il a vu parmi les sévères répressions contre les manifestants de Black Lives Matter à Washington en 2020, concernant la manière dont les forces de sécurité ont agi pendant l’indignation démocrate à Capitol Hill: «Il n’y a pas de place ici pour la suprématie blanche. Les gens ont besoin les uns des autres pour être vraiment libres. La haine ne trouvera jamais la liberté ».

Au cours de la campagne présidentielle de 2020, Young a initialement approuvé Bernie Sanders, mais a également exprimé son soutien à Joe Biden après avoir remporté l’investiture démocrate, affirmant que Biden rendrait «compassion et empathie» à la Maison Blanche.

La lettre apparaît après le licenciement du musicien Ariel rose de sa maison de disques pour avoir assisté à la manifestation, ce qui a suscité un vif débat dans le monde de la musique pour savoir s’il est légal de marginaliser un artiste pour ses idées.

La semaine dernière, Young a vendu une participation de 50% dans l’ensemble de son catalogue d’écriture de chansons à l’éditeur Hipgnosis pour un montant non divulgué estimé à environ 150 millions de dollars.

