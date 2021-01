Joshua Jurado et Nelson Sánchez Pérez ont été arrêtés pour le meurtre d’Ángel Villatoro. Les deux jeunes hommes ont également tenté de tirer sur un policier qui enquêtait sur le meurtre.

Nelson Sánchez Pérez et Joshua Jurado ont été arrêtés dans le Maryland, accusés d’homicide et d’avoir tenté de tuer un policier.

Jurado, 19 ans, et Sánchez Pérez, 17 ans, ont été arrêtés par le département de police du comté de Prince George (PGPD), accusés du meurtre d’Ángel Villatoro, 16 ans.

En outre, selon le mandat d’arrêt contre Sánchez Pérez et Jurado, les deux garçons font également face à des accusations pour avoir tenté de tirer sur un officier du PGPD qui enquêtait sur la mort de Villatoro.

Les détails des crimes qui ont conduit à Sánchez Pérez y Jurado sont contenus dans leur mandat d’arrêt, consulté par MundoHispánico, et révèlent la narration d’une tragédie qui a secoué la communauté hispanique du Maryland.

Le jeudi 21 janvier 2021, à 21 h 15, les patrouilles du PGPD ont assisté à un rapport qui a atteint le numéro d’urgence, où les résidents d’un complexe d’appartements ont alerté de plusieurs coups de feu.

Les agents du PGPD sont apparus dans un complexe d’appartements dans le quartier de Langley Park, une communauté du sud-est du Maryland et presque adjacente à la région métropolitaine de Washington, DC.

Plusieurs soldats se sont présentés dans un bâtiment en briques rouges, avec plusieurs familles hispaniques, au 8100, 14e avenue, au sud-est de la région métropolitaine de Langley Park.

Les résidents du complexe d’habitation ont déclaré aux agents que les coups de feu avaient été entendus à l’intérieur de l’un des appartements, qui était vide en attendant d’être loué.

Des agents sont entrés dans l’appartement et ont trouvé un garçon hispanique qui avait été abattu. À cet endroit, il n’y avait ni meubles ni signes de combats, à cet endroit situé au premier étage du bâtiment de deux étages.

Grâce à leurs identifications, les patrouilles du PGPD ont pu identifier le défunt aujourd’hui comme Ángel Villatoro, 16 ans, un habitant de la ville de Hyattsville, Maryland, et ont demandé la présence de détectives de la Division des homicides.

Dans le cadre du protocole, les agents ont chassé les voisins curieux de la salle, fermé la scène du crime et isolé toutes les preuves afin que les détectives de la division des homicides du PGPD puissent faire leur travail.

À 23 h 30, alors que des détectives de la division des homicides examinaient la scène, l’un des agents a remarqué que deux ombres jaillissaient de la fenêtre de la rue sur la scène du crime.

Le détective s’est approché de la fenêtre pour enquêter sur les deux spectateurs et l’un d’eux, en espagnol, a crié des slogans et des insultes contre la police, avant que plusieurs balles ne passent par la fenêtre qui frôlaient le détective.

La fusillade soudaine a alerté les agents et les détectives et les patrouilleurs ont couru dans la rue, pour apercevoir les deux ombres fuyant le quartier.

Pendant plusieurs pâtés de maisons, il y a eu une poursuite, jusqu’à ce que les différents policiers puissent rattraper les deux garçons hispaniques qui couraient armés de pistolets, effrayant les habitants alarmés du quartier hispanique.

Lorsque les jeunes ont été détenus, ils ont été identifiés comme étant Nelson Sánchez Pérez et Joshua Jurado. Dans les premiers rapports d’experts médico-légaux qu’ils ont faits sur les pistolets trouvés, les deux armes ont coïncidé avec les tirs contre Villatoro et le détective.

Sánchez Pérez et Jurado ont été conduits à la prison du comté de Prince George pour être interrogés en relation avec le meurtre de Villatoro et la tentative de meurtre du détective. Cependant, les deux jeunes hommes ont refusé de dire quoi que ce soit.

Joshua Jurado et Nelson Sánchez Pérez font face aux accusations, toutes graves, d’homicide, de tentative de meurtre d’un fonctionnaire, de deux autres accusations de voies de fait graves, en plus de possession illégale d’armes.

En raison de la gravité des crimes dont ils sont accusés, le juge qui a reçu leur dossier n’a accordé à aucun des détenus le droit de faire face à leur procédure sous caution. Il n’a pas été déterminé quand aura lieu sa première audience.

Selon une déclaration envoyée à MundoHispánico Par le PGPD, les balles que les garçons auraient tirées sur le détective sont passées très près et l’homme a été presque miraculeusement épargné.

Les documents de l’affaire révèlent que l’enquête contre Joshua Jurado et Nelson Sánchez Pérez reste ouverte pour déterminer le mobile du meurtre. On ne sait pas si les garçons sont affiliés à un gang hispanique.

