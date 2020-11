Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. . / EPA / OHAD ZWIGENBERG / Archives

Jérusalem, 12 novembre . .- Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est personnellement impliqué dans la tentative d’approvisionnement du vaccin Pfizer pour le pays, et pour ce faire au cours des dernières heures, il s’est entretenu à deux reprises avec le directeur de la société américaine, hier soir et tôt aujourd’hui.

<< Une autre étape importante sur la voie de l'obtention de vaccins pour Israël. Aujourd'hui, à 2 heures du matin, heure locale, j'ai de nouveau parlé avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. J'ai demandé aux responsables de supprimer tous les obstacles et difficultés. bureaucratique, et signez un accord », a rapporté Netanyahu ce matin.

Le gouvernement “continue de travailler sans relâche pour obtenir des vaccins” pour Israël, a-t-il ajouté.

De hauts responsables israéliens ont déclaré aujourd’hui à la radio nationale Kan qu’un contrat d’achat de vaccins serait signé “dans les prochains jours, peut-être même aujourd’hui”.

Plusieurs questions restent à déterminer, l’une des plus importantes, qui sera responsable du maintien de la chaîne du froid pendant le transport de l’usine Pfizer vers Israël, une opération logistique complexe en raison de la forte réfrigération dont les médicaments ont besoin.

Israël a conclu des accords d’achat avec deux sociétés qui poursuivent également le vaccin, Arcturus, une petite entreprise qui a annoncé qu’elle pourrait commencer à les distribuer au premier trimestre de 2012 mais en est encore aux premiers stades de test, et Moderna, une société de taille moyenne qui est dans la troisième et dernière phase de tests et annoncera certains résultats de ces tests dans les prochains jours, a rapporté le journal Haaretz.

“Israël a eu des négociations laborieuses pour acheter des vaccins à Pfizer, mais il n’a pas encore signé de contrat d’achat et tout le monde va essayer de le faire maintenant. Israël pourrait trouver qu’il est 237ème sur la liste des acheteurs”, a-t-il prévenu dans ce journal. cette semaine commentateur Meirav Arlosorof.

Amos Harel, dans le même journal, a noté que “Israël a opté pour un cheval différent, et depuis lundi, il essaie de persuader l’administration américaine sortante de le placer en tête de la liste d’attente de Pfizer”.

Les analystes ont critiqué l’exécutif de Netanyahu pour avoir opté pour deux petites ou moyennes entreprises comme fournisseurs. Ils soulignent également que le fait que le pays soit petit et ait besoin d’un nombre limité de vaccins peut contribuer à assurer la sécurité d’approvisionnement si Pfizer est finalement le premier à le commercialiser.