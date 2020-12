Carlos (Josh O’Connor) et Lady Di (Emma Corrin) est une scène de “The Crown”

Netflix ne précisera pas que la série “The Crown” est fictive, a confirmé ce dimanche la publication spécialisée Variety, à la demande officielle du gouvernement britannique.

La semaine dernière, le secrétaire à la Culture du Royaume-Uni, Oliver Dowden, dans des déclarations au tabloïd Daily Mail a déclaré qu’il allait demander aux producteurs de Netflix de clarifier que “The Crown”, la série sur la reine Elizabeth II et sa famille C’est une fiction pour que le public ne la confond pas avec la réalité.

Dowden a ajouté sa voix à la préoccupation croissante que Les scènes inventées de la série peuvent être très dommageables pour la famille royale et donc les téléspectateurs doivent être avertis au début de chaque épisode qu’il s’agit d’une fiction.

«C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, mais comme d’autres productions télévisuelles, Netflix devrait être très clair dès le début que c’est juste cela et rien de plus.“Dowden a déclaré au tabloïd britannique Daily Mail.” Sans cette clarification, Je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’a pas vécu ces événements puisse confondre fiction et réalité»A ajouté le ministre.

Oliver Dowden, ministre britannique de la Culture (.)

Cependant, Netflix n’est pas d’accord et pense que ses téléspectateurs sont conscients de la nature fictive de son émission à succès.

«Nous avons toujours présenté« La Couronne »comme un drame et nous sommes convaincus que nos membres comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction généralement basée sur des événements historiques.s », a déclaré un porte-parole de Netflix à Variety. “En conséquence, nous n’avons aucun projet, et nous ne voyons pas la nécessité, d’ajouter une clause de non-responsabilité.”

Dowden a écrit une lettre privée à Netflix pour discuter de la question, qui n’a pas été rendue publique, et la société a répondu, bien que également en privé.

La quatrième saison de «The Crown», qui a été créée le 15 novembre, centre son intrigue sur le triangle amoureux entre le prince Charles (Josh O’Connor), Lady Di (Emma Corrin) et Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell). aujourd’hui épouse de l’héritier du trône britannique. Bien qu’il n’y ait pas eu de réponse officielle de Buckingham depuis sa création, le cercle étroit du futur roi d’Angleterre a révélé à la presse qu’ils étaient indignés de l’image qu’ils ont donnée de lui et de Camilla, qu’ils dépeignent comme un “vrai méchant”, coupable de tous les maux d’une Diana fragile essayant d’élever un mariage raté.

Carlos (Josh O’Connor) et Lady Di (Emma Corrin) est une scène de “The Crown”

Diana n’avait que 20 ans lorsqu’elle a épousé le prince de Galles de 32 ans en 1981, après seulement six rendez-vous. Dès le début, leur relation était compliquée. La jeune princesse a eu du mal à gérer à la fois l’examen public et ses problèmes personnels (elle souffrait de boulimie et de dépression). En 1991, le couple royal se sépare.

Trois ans plus tard, Charles d’Angleterre a admis avoir commis l’adultère lors de son mariage avec Diana lors d’une interview télévisée. Le futur roi a ensuite repris sa relation avec son amant d’alors et épouse actuelle, Camilla Parker-Bowles.

Leur divorce a été finalisé en août 1996 et Diana, qui était déjà engagée dans des causes humanitaires lors de leur séparation, s’est concentrée sur son travail. Il est mort un an plus tard, le 31 août 1997, lorsque sa voiture s’est écrasée dans un tunnel à Paris. Il avait 36 ​​ans. Le prince Charles a épousé Camila Parker Bowles lors d’une cérémonie civile discrète en 2005.

CONTINUER À LIRE:

