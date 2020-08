Neuf communautés sont en alerte, trois d’entre elles à un niveau orange dont les îles Canaries, en raison de la chaleur, des vagues et / ou de fortes pluies et tempêtes, qui laisseront jusqu’à 40 litres par mètre carré en une heure dans l’extrême est du pays, notamment en Catalogne, qui ils peuvent être accompagnés de grêle.

L’Andalousie est sous alerte orange avec un risque important dû à la chaleur et aux phénomènes côtiers, tandis que la Catalogne est due aux pluies et aux tempêtes, et les îles Canaries à la chaleur et aux vagues, selon les dernières prévisions de l’Agence météorologique nationale (Aemet).