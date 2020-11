(Le New York Times)

Par une nuit d’été étouffante, vers 2 heures du matin, le médecin Orlando garner Elle a été réveillée par le bruit d’un bruit sourd à côté du berceau de son bébé. Il a sauté du lit et a vu que sa femme, Gabriela, s’était évanouie et son front était chaud à cause de la même fièvre qui lui avait donné, ainsi qu’à leur fils Orlando, quelques heures plus tôt, qui avait 3 ans à l’époque. Après deux jours, elle donnerait son bébé, Veronica.

Près de cinq mois plus tard, Garner, médecin de soins intensifs à la Baylor School of Medicine à Houston, Il est toujours hanté par ce qui est arrivé à sa famille l’été dernier: il a accidentellement ramené le coronavirus à la maison et ils sont tous tombés malades.

“Je me sentais très coupable”il a commenté. «C’est mon travail, ce que je voulais faire dans la vie. Oui J’aurais pu tuer mes enfants, ma femme… tout cela était de ma faute ».

Maintenant que le le nombre de cas est à nouveau en hausse au Texas, Garner a Cauchemars récurrents qu’un de vos enfants est mort du COVID. Est retourné au travail 80 heures par semaine dans l’unité de soins intensifs, portant plusieurs couches de vêtements spéciaux pour la pandémie, y compris des lunettes, des masques N95, une combinaison de protection et un écran facial en forme de casque qui vous oblige à crier pour être entendu.

Pendant que vous vous occupez d’un patient après l’autre, Vous ne pouvez pas vous empêcher de craindre que votre première rencontre avec le coronavirus ne soit la dernière., bien que les réinfections soient rares. “Est-ce celui qui m’infecte à nouveau avec le coronavirus?”

Les professionnels de la santé sur la ligne de bataille ont été la seule constante, les soldats médicaux bordant le champ de bataille contre la propagation violente du coronavirus. Mais alors que les cas et les décès battent des records quotidiens, annonçant l’une des années les plus meurtrières de l’histoire américaine, les personnes dont la mission dans la vie est de prendre soin des autres sont au bord de l’effondrement collectif.

Lors d’entretiens, plus de vingt agents de santé sur la ligne de bataille ont parlé tension incessante qui est désormais inhérente à la crise nationale des soins de santé. Beaucoup ont mentionné poussées d’anxiété et de pensées dépressivesainsi qu’une sensation chronique de désespoir et fatigue extrêmecausée en partie par attitudes arrogantes de nombreux Américains qui, semble-t-il, ont manqué de patience face à la pandémie.

Orlando Garner, médecin de soins intensifs au Texas, près de l’hôpital où il travaille à Houston (Michael Starghill Jr./ The New York Times).

Dans les enquêtes menées dans le monde entier, il y a eu des taux plus élevés de dépression, de névrose et d’épuisement professionnel au sein d’un groupe de professionnels déjà connu pour avoir des taux de suicide élevés. Et tandis que certains se sont tournés vers la thérapie ou les médicaments pour continuer, d’autres craignent que la participation à ces systèmes de soutien puisse entacher leur bilan et décourager les futurs employeurs de les embaucher.

“Nous sacrifions beaucoup en tant que professionnels de la santé: notre santé, la santé de notre famille”, il a pointé Cleavon Gilman, médecin urgentiste à Yuma, Arizona. “Nous pensons que le pays aurait appris sa leçon” après le printemps, a-t-il déclaré. “Mais j’ai l’impression la mort de 20000 personnes qui ont péri à New York aurait été inutile».

Beaucoup ont atteint la limite de leur force et n’ont plus grand-chose à donner, surtout sans outils suffisants pour se défendre contre une maladie qui a tué plus d’un millier de ces travailleurs.

“Je n’ai même pas pensé à ce que je ressens aujourd’hui”a déclaré Susannah Hills, une chirurgienne pédiatrique de la tête et du cou à l’Université de Columbia. “Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu’un m’a posé cette question.”

La peur de l’obscurité hivernale

Pour Shannon tapia, gériatre du Colorado, avril n’a pas été un bon mois. Ni l’un ni l’autre. Dans un établissement de soins de longue durée qu’il occupait, en dix jours 22 personnes sont mortes. «Quand nous sommes arrivés à ce nombre, j’ai arrêté de compter», a-t-il déclaré.

Un peu de réconfort est venu dans une vague de chaleur estivale. Mais ces dernières semaines, Tapia a vu comment Le virus refait surface, déclenche des épidémies soudaines et tue massivement les résidents des maisons de soins infirmiers – l’une des populations les plus durement touchées par la pandémie.

“C’est bien pire qu’au printemps”Tapia a mentionné. “En ce moment, COVID s’est déchaîné dans le Colorado.”

Tapia a témoigné à quel point les centres de soins de longue durée difficultés à se procurer des équipements de protection et ont signalé leur manque de preuves adéquates. Juste au début du mois de novembre, dans une maison de retraite que Tapia visite fréquemment, il a fallu plus de une semaine pour arriver aux résultats des tests de diagnostic, accélérant par inadvertance la propagation du virus parmi les résidents.

Certains résidents de maisons de soins infirmiers de la région de Denver sont rejetés des hôpitaux bondés parce que leurs symptômes ne sont pas graves, mais alors je sais se détériorer rapidement et mourir dans leurs établissements de santé.

“Cela arrive très rapidement”, a déclaré Tapia. “Il n’y a pas le temps de les renvoyer.”

Dans la nuit du 17 novembre, Tapia a reçu des appels téléphoniques constants du maisons de retraite qui regorgent de personnes malades et effrayées. Quatre patients sont décédés entre 17 h et 8 h “Je n’ai jamais certifié autant de morts en une nuit “, il prétendait.

Avant la pandémie, les résidents des foyers de soins étaient déjà considérés population mal desservie en santé. Mais le coronavirus n’a fait qu’aggraver un lacune inquiétante dans les soins pour les patients âgés. Tapia est tourmenté par l’impuissance qu’il ressent à tout moment.

“Cela me donne l’impression d’échouer de manière systématique”il a commenté. “Les huit derniers mois m’ont presque fait tomber.”

À la fin de l’été, Tapia il a envisagé un moment d’arrêter de médecine, mais c’est le mère célibataire d’un fils de 11 ans, Liam. “J’ai besoin de ma profession pour soutenir mon fils”, il a souligné.

Shannon Tapia, une gériatre du Colorado, près de son domicile à Denver, 13 novembre 2020 (Daniel Brenner / The New York Times).

Cela continue encore et encore

Pour d’autres personnes, l’effort a été incessant.

Gilman, le médecin urgentiste de Yuma, s’est préparé au début de la pandémie en s’appuyant sur son implication en tant que médecin en Irak en 2004.

«Dans l’armée, ils vous entraînent à dormir peu, pour les marches et les promenades », a-t-il commenté. “Vous entraînez le corps, vous combattez l’ennemi. J’ai commencé à courir tous les jours et à renforcer mes poumons au cas où je contracterais le virus. J’ai mis une boîte sur la porte pour mettre mes vêtements, afin de ne pas infecter ma famille.

La crise actuelle s’est avérée être un adversaire puissant et méconnu qui le suivait d’un endroit à un autre.

La première rencontre de Gilman avec le coronavirus a commencé lorsqu’il résidait à l’hôpital presbytérien de New York au milieu du printemps. J’arrive à avoir peur des appels téléphoniques aux familles qui ne pouvaient pas être près de leurs proches malades et entendre «les mêmes cris stridents, deux ou trois fois par quart de travail», il a mentionné. Il a commenté que les mois de chaos, de souffrance et de douleur l’ont laissé “Downcast, déprimé et épuisé.”

“Je rentrais à la maison les larmes aux yeux et je me suis endormi”il a commenté.

Les répercussions professionnelles de son expérience avec COVID sont devenues personnelles.

Gilman a annulé son mariage en mai. Son diplôme a été célébré par Zoom en juin. Il a célébré la fin de sa résidence dans son appartement vide à côté de boîtes empilées.

“C’était le moment le plus triste de ma vie”il a commenté.

Au bout de quelques semaines, lui, sa fiancée Maribel, ses deux filles et sa belle-mère ont été transférés en Arizona, où les cas venaient de commencer à augmenter. Gilman entra à nouveau.

Depuis, ont survécu isolément, avec les filles qui sautent l’école et refusent les invitations à des rassemblements, alors même que les voisins ont recommencé à se rencontrer et à s’enthousiasmer pour leurs projets de vacances.

Il y a de bonnes choses, il a souligné. La maison dans laquelle ils ont emménagé cet été est grande et dispose d’une piscine. Ils ont récemment adopté un chiot. Dans l’Arizona éloigné des petites villes, le désert les a enchantés avec des observations de roadrunners.

Depuis le printemps, Gilman est devenu un coup sur les réseaux sociaux. Pour documenter la crise actuelle, il a commencé à publier ses entrées de journal sur son site Web. Son mur Twitter est rempli de messages commémorant les personnes qui ont perdu la vie à cause du COVID-19 et les travailleurs de la santé qui ont passé les neuf derniers mois à lutter contre la marée.

Gilman a affirmé que c’est le la façon dont tu as donné un sens au chaos. Il lutte non seulement contre le virus lui-même, mais contre le contagion du désenchantement et de la désinformation, au milieu duquel suit réduire l’utilisation des masques faciaux et la distanciation sociale. «C’est une bataille constante, c’est un guerre sans fin»A-t-il commenté.

Dans chaque état, les gens suivent débordant les salles de l’hôpital, où il y a presque toujours des lits de fortune dans les couloirs pour faire face aux débordements. Depuis que la pandémie s’est emparée des États-Unis, plus de douze millions de cas, et le taux d’infections s’est accéléré ces derniers mois.

Jill Naiberk, infirmière au centre médical de l’Université du Nebraska, a passé le la plupart de 2020 portant un équipement de protection. Environ deux fois par jour, lorsque Naiberk a besoin de boire un peu d’eau, il doit enlever tout son uniforme et le remettre ensuite.

En dehors de ce moment, vous avez toujours ” chaud tu es en sueur et puant»A-t-il commenté. “Il n’est pas rare de quitter les pièces avec de la sueur qui coule sur votre visage, vous devez aussi changer de masque car il est mouillé.”

C’est son neuvième mois consécutif de travail avec des patients COVID. “L’unité où je travaille a seize lits. Il n’y a presque jamais de lit vide“, il a souligné. “Et quand il y en a, c’est généralement parce que quelqu’un est décédé.”

De nombreux patients de l’unité de soins intensifs sont jeunes, dans la quarantaine ou la cinquantaine. «Ils nous regardent et disent des choses comme« Ne me laisse pas mourir ». et “Je pense que j’aurais dû utiliser le masque” “, at-il dit.

Parfois, il pleure en rentrant chez lui, où elle vit seule avec ses deux chiens. Sa mère de 79 ans habite à quelques maisons de là.

Depuis mars, ils ne se sont pas embrassés.

«Je dis toujours à tout le monde de se préparer quand je pourrai les serrer à nouveau dans mes bras», a-t-il déclaré. “Parce que je ne les laisserai jamais partir.”

© Le New York Times 2020

