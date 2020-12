15 minutes. La ville de New York a entamé lundi la réouverture échelonnée de ses écoles publiques, qui ont fermé le mois dernier après un rebond des infections au COVID-19 dans la ville, avec l’ouverture de centres d’enseignement primaire (jusqu’à 5 ans).

Lors d’une conférence de presse, le maire, Bill de Blasio, a indiqué qu’il n’y a toujours pas de date de retour pour les écoliers de plus de 5 ans. Cependant, il espère que toutes les écoles de différents degrés d’enseignement peut reprendre les cours en décembre et janvier.

Sur les 335 000 étudiants inscrits à des cours en présentiel, 190 000 rejoindront cette semaine. Ils seront testés chaque semaine pour détecter s’ils sont infectés par le COVID-19, tandis que les autres continueront de recevoir un enseignement à distance.

En tout, cette semaine 850 écoles primaires rouvriront leurs portes. Dans 150 d’entre eux, l’éducation en face-à-face sera réintroduite, au lieu d’être mixte comme cela a été fait jusqu’à présent pour tenter d’empêcher la propagation du virus, comme l’a déclaré le conseiller à l’éducation, Richard Carranza.

Fermeture préalable du système éducatif

La fermeture du système éducatif à New York a déclenché un grand rejet parmi les associations de parents d’élèves et le dimanche, les enseignants et les parents des collèges et lycées regroupés dans la plateforme «Keep NYC Schools Open» appelée devant le bureau du maire pour le retour immédiat dans les salles de classe pour 145 000 élèves de la cinquième à la douzième année qui recevaient une formation en présentiel et qui n’ont pas encore de date de retour.

Parmi les affirmations du groupe, certains parents ont déclaré que leur travail était essentiel et qu’ils ne pouvaient donc pas surveiller leurs enfants à la maison. Ils considéraient également l’enseignement à distance comme élitiste.

Pour sa part, un professeur de mathématiques chevronné a assuré que il est difficile pour les élèves d’apprendre à distance et ils «souffrent beaucoup».

La fermeture du système éducatif de New York, l’un des plus importants du pays, est intervenue le 19 novembre après que le taux de positivité dans la métropole a atteint 3%, un chiffre qui n’a cessé de croître et qui hier, il était de 4,98%, comme l’a annoncé De Blasio ce lundi.