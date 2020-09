WASHINGTON – Arthur Avenue, dans le Bronx, est l’une des grandes artères culinaires de New York, longtemps considérée comme la «vraie» petite Italie de la ville, à la fois plus savoureuse et plus authentique que son homologue très touristique du Lower Manhattan. Comme tous les autres segments de l’industrie de la restauration de New York, Arthur Avenue a été dévastée par le coronavirus, qui a tué quelque 23 000 personnes dans la ville tout au long du printemps.

L’été a été une bouée de sauvetage, avec des restaurants transformant la rue en «Piazza di Belmont», un aménagement en plein air dont le nom fait référence au patrimoine italien du quartier environnant (les artisans qui ont vécu ici sont responsables de la maçonnerie gracieuse du zoo du Bronx). Mais cela s’est à peine avéré durable, et maintenant ces restaurants sont désespérés d’accueillir à nouveau les convives à l’intérieur, surtout avec le froid imminent.

Piazza di Belmont sur l’avenue Arthur du Bronx (quartier des affaires de Belmont)

«C’est faisable», a déclaré Peter Madonia, chef du quartier d’amélioration des affaires de Belmont à Brian Lehrer, l’animateur du talk-show WNYC. Madonia, qui possède une boulangerie sur Arthur Avenue, a ajouté qu’attendre la reprise d’un vaccin contre le coronavirus à l’intérieur, comme l’a suggéré le maire Bill deBlasio la semaine dernière, équivaut à un «glas de mort».

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a un plan pour permettre aux restaurants de la ville de New York de commencer à asseoir les clients à l’intérieur à une capacité de 25%. Mais même si ce plan – annoncé sans la contribution de deBlasio, alors que le maire et le gouverneur démocrates continuent de se quereller – est relativement modeste, il va toujours à l’encontre de la science, avec une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention suggérant que les restaurants et les bars sont une source importante de transmission virale.

Cette étude a révélé que les personnes infectées par le coronavirus étaient deux fois plus susceptibles d’avoir été dans un restaurant que celles qui ne l’avaient pas été. Et ils étaient trois fois plus susceptibles d’avoir fréquenté un bar.

«Je suis préoccupé par les repas à l’intérieur, même à une capacité de 25%», déclare Linsey Marr, un scientifique de premier plan sur les aérosols à Virginia Tech qui n’a pas participé à la nouvelle étude du CDC. «Les restaurants sont la pire de toutes les situations», dit-elle, car les gens ne portent pas de masque facial lorsqu’ils mangent et boivent. Ils ont également tendance à parler fort, ce qui est associé à une propagation pathogène accrue.

L’histoire continue

Alors que la ville de New York ouvre des restaurants pour les places assises, la Floride rouvre les bars à la moitié de leur capacité. Le gouverneur là-bas, Ron DeSantis, a constamment minimisé et déformé la menace du coronavirus.

Un agent d’application du Code sort d’un restaurant sur Ocean Drive le 15 juillet 2020 à Miami Beach, en Floride. Mercredi, la Floride a signalé 112 décès sur une période de 24 heures pour dépasser 300 000 cas. (Johnny Louis / .)

Marr qualifie la décision de la Floride de «imprudente».

Pour sa part, elle dit qu’elle n’est plus entrée dans un restaurant depuis mars et qu’elle ne mangera pas dans un restaurant tant que – conformément au point de vue désormais écarté de deBlasio – il y aura un vaccin. «Je me sens pour les restaurants», dit Marr. Pourtant, les preuves ne sont clairement pas de leur côté.

La nouvelle étude du CDC, publiée jeudi, a interrogé 314 adultes à travers le pays en juillet. Ils étaient tous partis pour des tests de coronavirus après avoir éprouvé des symptômes de COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus. Cent soixante de ces personnes se sont avérées ne pas avoir le COVID-19, tandis que 154 ont été testées positives pour la maladie. Ceux qui ont contracté le COVID-19, « selon la nouvelle étude du CDC, étaient » environ deux fois plus susceptibles que les participants témoins d’avoir déclaré avoir mangé dans un restaurant dans les 14 jours précédant la maladie. » Ils étaient également plus susceptibles d’avoir fréquenté un bar ou un café.

L’auteur principal de l’étude, l’épidémiologiste du CDC, le Dr Kiva A. Fisher, a déclaré à Yahoo News que son étude ne se concentrait pas sur les détails de ces sorties au restaurant. «Nous n’avons pas fait la différence entre les repas à l’intérieur et à l’extérieur», a-t-elle déclaré, décrivant cela comme un terrain fertile pour une étude future. Une étude du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou en Chine a révélé qu’une personne dans un restaurant de Guangzhou en a infecté neuf autres. les convives pendant le service du midi à l’intérieur. Les chercheurs ont attribué la propagation à «un fort flux d’air provenant du climatiseur».

Le Dr Fisher vit à Atlanta, où se trouve le CDC. Bien que le gouverneur républicain de l’État, Brian Kemp, ait autorisé les restaurants à offrir des places assises à l’intérieur, le Dr Fisher dit qu’elle a continué à soutenir les restaurants locaux en recourant à des «options à faible risque» telles que la commande à emporter ou la livraison.

« Ce sont de bonnes options pour soutenir les entreprises locales. », Dit-elle. Les restaurateurs ont fait valoir que si la livraison et les repas en plein air leur ont permis de survivre ces derniers mois, ils ont désespérément besoin de reprendre les places à l’intérieur pour réaliser un profit significatif. L’absence d’un nouveau programme fédéral de secours contre les coronavirus, qui a été victime de combats partisans à Capitol Hill, ne fait que rendre la situation plus urgente.

Les gens dînent devant le Peter Luger Steakhouse à Williamsburg alors que la ville poursuit la phase 4 de la réouverture à la suite des restrictions imposées pour ralentir la propagation du coronavirus le 10 septembre 2020 à New York. (Noam Galai / .)

Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, le choc des besoins économiques et des réalités scientifiques a conduit à une situation intenable. L’étude du Dr Fisher a révélé que les sujets de l’étude qui avaient contracté le COVID-19 et qui étaient allés au restaurant avant de tomber malades, «étaient moins susceptibles de déclarer avoir observé que presque tous les clients du restaurant adhéraient aux recommandations telles que le port d’un masque ou la distanciation sociale. . »

La principale limite de l’étude était le manque de spécificité quant à savoir si les gens à l’intérieur ou à l’extérieur. Au moment où l’étude a eu lieu en juillet, la plupart des États de l’enquête – parmi lesquels l’Utah, le Colorado et le Massachusetts – avaient autorisé les repas à l’intérieur dans une certaine mesure.

«Nous avons besoin de données qui évaluent si ce risque perçu est principalement associé aux repas à l’intérieur», a écrit l’ancien directeur de la Food and Drug Administration Scott Gottlieb sur Twitter.

Manger, en particulier à l’intérieur, présente des défis uniques qui, selon l’étude, ne sont pas associés à d’autres activités, comme le shopping. Pour un,

manger et boire avec un masque est impossible. Même avec des mandats de distanciation sociale en place, les restaurants pourraient devenir des points chauds de coronavirus. Cela pourrait s’avérer particulièrement vrai à New York, où trouver le trou dans le mur qui sert la meilleure pizza ou samosa a longtemps été l’objet des amateurs de cuisine de la ville.

« La direction, la ventilation et l’intensité du flux d’air peuvent affecter le virus

transmission, même si mesures de distanciation sociale et utilisation de masques

sont mis en œuvre conformément aux directives actuelles », écrivent le Dr Fisher et ses co-auteurs. Certains restaurants ont installé des filtres à air sophistiqués, mais les petits restaurants peuvent ne pas trouver cette option abordable.

Pour les repas à l’intérieur, la ventilation est vraiment essentielle », a déclaré le Dr Eric Feigl-Ding, un épidémiologiste qui s’est fait connaître avec ses tweets sur la maladie.

«Il doit y avoir au moins un tirage très fort avec un plein air complètement à l’intérieur, étant donné l’ambiance bruyante de la plupart des restaurants.»

Les membres du conseil municipal, les parents et les élèves participent à une démonstration d’apprentissage en plein air devant une école publique du quartier de Red Hook le 2 septembre 2020 dans le quartier de Brooklyn à New York. (Spencer Platt / .)

Comme pour la réouverture des écoles, l’absence de plan national semble n’avoir fait qu’engendrer une plus grande confusion. Le CDC offre des conseils aux restaurants, mais ce sont des pratiques relativement larges et incitatives comme le lavage des mains et la désinfection des surfaces. Le plan de la ville de New York pour les repas en salle manque également de spécificité, même s’il nécessite des contrôles de température et interdit de s’asseoir dans les bars.

Le porte-parole du maire, Bill Neidhardt, a déclaré qu’il était faux que de Blasio et Cuomo se soient affrontés sur la façon et le moment où les restaurants devraient rouvrir dans la ville. Il a déclaré que les deux hommes, qui étaient des ennemis politiques depuis des années, «travaillaient sur le même plan».

Le plan indique que si le taux de positivité aux tests de diagnostic du coronavirus dépasse 2%, «la Ville réévaluera immédiatement». Ce taux de positivité, cependant, sera le reflet de qui dans la ville se soumettra à un test de coronavirus un jour donné, par opposition à une mesure des taux d’infection parmi les personnes qui mangent dans des restaurants.

Le Dr Feigl-Ding, épidémiologiste, a rejeté les contrôles de température comme une mesure largement cosmétique, car les gens peuvent transmettre le virus même sans avoir de fièvre. Et il doutait du mandat de quart de capacité de la ville. Même si un restaurant n’est plein qu’à 25%, a-t-il déclaré à Yahoo News, les gens «peuvent toujours émettre beaucoup d’aérosols en criant ou en parlant pendant une heure».

Le bureau du gouverneur Cuomo n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Comme le suggère l’étude du CDC, la réalité brutale de la pandémie peut être que s’éloigner des autres personnes, aussi difficile que cela puisse être, reste le moyen le plus simple d’empêcher le virus de se propager. Une nouvelle étude de chercheurs de Johns Hopkins publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases a révélé que l’infection «était nettement moins fréquente chez ceux qui signalaient une distanciation sociale stricte à l’intérieur et à l’extérieur. Il a également conclu que «l’utilisation régulière d’un masque à l’intérieur était significativement associée à une moindre probabilité d’infection».

Un piéton passe devant une pancarte demandant aux gens de se couvrir le visage dans le quartier de Georgetown à Washington, DC le 22 juin 2020 (Mandel Ngan / . via .)

L’un des auteurs de l’étude, le Dr Sunil Solomon, a déclaré qu’il était troublé alors qu’il passait devant un patio extérieur bondé à Washington, DC « Il n’y avait clairement aucune distanciation sociale », a-t-il déclaré à propos du restaurant en question, Millie’s, un Nantucket populaire. restaurant à thème populaire.

Bien que les gens se rassemblent sur un patio en plein air, le Dr Solomon a déclaré que la scène était néanmoins préoccupante. «Les gens perdent leur inhibition après quelques verres», dit-il, se rapprochant et parlant plus fort. En même temps, il a compris l’impératif de se rassembler dans les bars et restaurants, d’autant plus que la météo automnale se profile.

«Nous sommes tous enfermés depuis des mois et nous recherchons une opportunité de sortir», a-t-il déclaré à Yahoo News. «Nous arrivons à un point où les gens sont fatigués.»

_____

En savoir plus sur Yahoo News: