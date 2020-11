Jusqu’à présent, les options de genre sur les documents d’identité – c’est le rôle des permis de conduire aux États-Unis – n’incluent pas le X à New York.

le état de New York permettra à ses résidents non binaire peut se manifester comme tel dans le Carte d’identité standard, qui est le permis de conduire. On estime qu’ils peuvent le faire efficacement dans l’année, une fois les systèmes informatiques du Département des véhicules automobiles mis à jour (DMV) pour inclure le option X. La décision a été prise à la suite d’un procès intenté Sander Saba, étudiant en droit à l’Université de New York (NYU) qui s’identifie comme une personne non binaire.

Saba a soutenu que les options offertes par le DMV, hommes et femmes, étaient discriminatoire. Alors il a commencé un procès fédéral contre gouverneur Andrew Cuomo et l’état, sponsorisé Légal Lambda, une organisation nationale de défense des droits de l’homme des communauté LGBTQ. Il a déclaré à Gothamist: «Ma demande est simple: il est dégradant d’être obligé de porter des documents d’identité qui ils ne correspondent pas à mon identité. L’État de New York devrait respecter qui je suis et me reconnais-je comme une personne non binaire, et émets pour moi un permis de conduire exact».

«Il est dégradant que je sois obligé de porter des papiers d’identité qui ne correspondent pas à mon identité», a déclaré la personne non binaire qui a porté plainte. (Lambda Legal)

Bien que sans trop d’histoires, Cuomo et son équipe juridique ont déclaré dans leur réponse que le procès n’était pas pertinent, car le l’état avait précédemment travaillé sur un plan qui permettrait aux gens de choisir X en marquant le sexe sur leur permis de conduire. “Même a invité Saba à se rapprocher du DMV et à demander manuellement une licence non binaire, puisque pour l’instant l’option n’est pas dans le système mais elle est reconnue », a déclaré Nation LGBTQ. Les Les parents, par exemple, peuvent choisir X comme sexe de leurs enfants à la naissance; les adultes peuvent corriger leurs certificats de naissance.

L’avocat de Lambda juridique, Carl Charles, a rejeté le fait que la demande n’était pas pertinente, en raison du lenteur du DMV, peut-être l’une des institutions de gestion de l’État les plus détestées par la population, après l’administration fiscale, compte tenu du long retard habituel de ses procédures, pour lesquelles même pendant la Pandémie de covid-19 il est nécessaire de faire la queue physiquement à leurs bureaux. Charles trouvait inacceptable que, s’il y avait déjà un jugement favorable pour Saba, le DMV sera pris jusqu’à la fin de 2021 mettre en œuvre l’incorporation du X aux permis de conduire.

Pour l’instant, 23 des 50 États américains délivrent des documents (certains uniquement des certificats de naissance, d’autres uniquement des permis de conduire, d’autres les deux) pour les personnes non binaires.

«Chaque jour qu’une personne se voit refuser des documents d’identité exacts C’est un autre jour où ses droits sont inconstitutionnellement privés, et un autre jour au cours duquel il subit une perte », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous allons poursuivre notre cause au nom de Saba afin que toutes les personnes non binaires à New York puissent avoir l’identification précise de l’État dont elles ont besoin sans retard indu.”

