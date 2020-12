Au total, depuis le début de la pandémie, l’État de New York a accumulé plus de 35000 décès dus au coronavirus et les États-Unis dans leur ensemble sont proches de 300000. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

New York, 14 décembre . .- Le maire de New York, Bill de Blasio, a prévenu ce lundi que la ville pourrait être contrainte d’imposer une nouvelle «fermeture totale» de l’activité dans les semaines à venir en raison de l’augmentation des cas de covid19.

“Je pense qu’il y a la possibilité de devoir faire une pause complète, une fermeture totale dans les semaines à venir parce que nous ne pouvons pas permettre ce taux”, a déclaré De Blasio à propos de la flambée des infections dans une interview avec CNN.

Le maire de New York a souligné que les niveaux de transmission sont dans des chiffres jamais vus depuis mai et, s’ils continuent, menaceront la capacité des hôpitaux.

«Nous devons protéger des vies, nous devons protéger la capacité de nos hôpitaux à sauver des vies. Et lorsque cette situation se produit, nous devons commencer à fermer les zones les plus sensibles», a expliqué De Blasio.

Les autorités ont déjà pris plusieurs décisions, dont l’interdiction de la consommation dans les bars et restaurants, mesure entrée en vigueur lundi après avoir été annoncée vendredi.

Depuis le 30 septembre dernier, les habitants de la ville pouvaient servir de la nourriture et des boissons à l’intérieur, même si la capacité maximale avait été réduite à 25% de sa capacité.

Maintenant, on revient à la situation précédente, dans laquelle les restaurants ne peuvent servir que sur les terrasses – ce qui complique l’arrivée du froid – ou vendre des plats et des boissons à emporter.

De Blasio, cependant, a clairement indiqué qu’il est prévisible que les restrictions toucheront également d’autres secteurs, ce qui a également été suggéré par le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, qui est celui qui a les décisions finales en main.

Le maire a insisté sur le fait qu’il est nécessaire de ralentir le taux d’infections, surtout maintenant que les vaccinations ont commencé: «C’est la dernière grande bataille contre le coronavirus ici à New York. J’ai dit aux gens, nous avons un décembre dur, dur janvier, nous allons livrer une bataille de plus. “

“Et puis le vaccin aura été administré et aura fait son travail. Nous devons être disciplinés dans cette dernière opportunité pour nous assurer de lutter contre le coronavirus”, at-il souligné.

New York a été le grand épicentre de la pandémie aux États-Unis au printemps dernier, mais elle a ensuite réussi à contrôler la crise pendant l’été et la majeure partie de l’automne, avec des niveaux de contagion bien inférieurs à ceux de nombreuses régions du pays.

Ces dernières semaines, cependant, les indicateurs se sont à nouveau détériorés, à la fois dans la Big Apple et dans le reste de l’État de New York, où vivent quelque 20 millions de personnes.

Comme les autorités l’ont annoncé ce lundi, les hospitalisations pour covid-19 dépassent actuellement 5700 dans l’État et, sur les près de 160000 tests effectués la veille, un peu plus de 9000 (5,66%) étaient positifs, tandis que 83 décès ont été enregistrés.

Au total, depuis le début de la pandémie, l’État de New York a accumulé plus de 35000 décès dus au coronavirus et les États-Unis dans leur ensemble sont proches de 300000.